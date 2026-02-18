일본 1월 무역수지 11조 원 적자…미 관세에 대미 흑자 23%↓

▲ 일본 도쿄 항구

지난달 일본 무역수지가 1조1천526억엔(약 11조원) 적자를 기록했다고 일본 재무성이 오늘(18일) 밝혔습니다.재무성이 발표한 1월 무역통계(속보치)에 따르면 적자 규모는 전년 같은 달과 비교하면 58% 감소했습니다.일본 무역수지가 적자를 기록한 것은 3개월 만입니다.1월 수출액은 전년 대비 16.8% 증가한 9조1천875억엔(약 87조원)으로 집계됐습니다.1월 수출액 기준으로는 역대 최대 규모였습니다.일본의 통신사 교도통신은 "아시아 국가를 대상으로 반도체 등 전자 부품과 비철금속 수출이 늘었다"고 해설했습니다.대미 교역에서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책 영향이 지속된 것으로 분석됐습니다.대미 수출액은 1조4천621억엔(약 14조원)으로 전년 대비 5.0% 줄어들었습니다.대미 수출 감소는 두 달째 이어졌습니다.대미 자동차 수출액은 9.9% 감소한 3천954억엔(약 3조 7천억 원)이었습니다.대미 무역수지 흑자 규모는 3천670억 엔(약 3조 5천억 원)으로 전년 대비 23% 감소했습니다.일본의 1월 전체 수입액은 전년 대비 2.5% 줄어든 10조 3천401억 엔(약 98조 원)이었습니다.(사진=게티이미지)