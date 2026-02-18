설 연휴 마지막 날 유튜브 일부 장애…"문제 발생"

▲ 유튜브 장애

유튜브의 모바일과 웹 서비스에서 오늘(18일) 장애가 빚어지고 있습니다.정보기술(IT) 업계에 따르면 오늘 오전 유튜브 모바일과 웹에서 '문제가 발생했다' 메시지가 뜨며 서비스가 이뤄지지 않고 있습니다.다만 유튜브의 구독·검색과 영상 시청은 가능하고, 홈 화면 접속에 문제가 생긴 것으로 보입니다.IT 서비스 장애 상황을 알려주는 다운디텍터 사이트에서도 이날 오전부터 유튜브 장애에 대한 수치가 급상승했습니다.다운디텍터는 미국에서만 접속 장애가 30만 건 이상 보고됐다고 전했습니다.유튜브TV와 구글 사이트도 같은 시간 각각 9천여 건과 2천여 건의 접속 장애 보고가 있었습니다.콘텐츠전송네트워크(CDN) 회사인 클라우드플레어는 현재 구글트러스트서비스의 인증서 발급 과정에 문제가 생겼다고 공지했습니다.구글트러스트서비스 측도 이 같은 문제가 있다면서, 한국시간 기준 낮 1시쯤 이를 해결하기 위한 패치 배포가 있을 것이라고 알렸습니다.(사진=유튜브 캡처, 연합뉴스)