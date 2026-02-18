뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'이강인 교체 투입' 파리 생제르맹, UCL PO 1차전 3대 2 승리

서대원 기자
작성 2026.02.18 10:42 조회수
'이강인 교체 투입' 파리 생제르맹, UCL PO 1차전 3대 2 승리
▲ 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 플레이오프 1차전 경기 승리를 축하하는 파리 생제르맹 선수들

축구 국가대표 이강인이 뛰는 프랑스 파리 생제르맹(PSG)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 플레이오프 1차전에서 승리를 거두고 16강 진출에 유리한 고지를 점했습니다.

파리 생제르맹은 모나코의 루이 2세 경기장에서 열린 2025-2026 UCL 녹아웃 라운드 플레이오프 1차전 원정 경기에서 같은 프랑스리그 팀인 AS모나코를 3대 2로 물리쳤습니다.

적지에서 승리를 챙긴 '디펜딩 챔피언' PSG는 오는 26일 오전 5시 홈인 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열리는 2차전에서 비기기만 해도 16강에 진출합니다.

20살 기대주 데지레 두에가 2골을 터뜨리며 승리를 이끌었고, 벤치에서 경기를 시작한 이강인은 3대 2로 앞선 후반 24분 교체 투입돼 경기가 끝날 때까지 뛰었습니다.

이강인은 슈팅 3개, 패스 성공률 88%를 기록했고 공격포인트는 올리지 못했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지