뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"4년 연속" 또 최대치…끝 모르고 오르는 '근로소득세'

심영구 기자
작성 2026.02.18 09:38 수정 2026.02.18 09:57 조회수
"4년 연속" 또 최대치…끝 모르고 오르는 '근로소득세'
▲ 출근길 시민들

지난해 직장인이 낸 근로소득세 수입이 70조 원에 육박하며 역대 최대를 기록했습니다.

다른 주요 세목이 내수 상황과 기업 실적에 따라 증감을 거듭하는 사이 근로소득세는 꾸준히 증가해 전체 국세에서 차지하는 비중이 18%대까지 확대됐습니다.

재정경제부에 따르면 지난해 근로소득세 수입은 68조 4천억 원으로 집계됐습니다.

전년(61조 원)보다 7조 4천억 원(12.1%) 늘어난 수준입니다.

근로소득세 수입은 2015년 27조 1천억 원 수준이었으나, 2016∼2019년 30조 원대로 늘었고 2020∼2021년 40조 원대에 올라섰습니다.

2022년 57조 4천억 원, 2023년 59조 1천억 원으로 늘어났고 2024년 처음 60조 원대에 진입한 데 이어 작년에 역대 최대치를 또 경신했습니다.

취업자 수 증가와 임금 상승 등에 따라 근로소득세 수입이 늘었다고 재경부는 설명했습니다.

상용근로자 수는 2024년 1천635만 3천 명에서 지난해 1천663만 6천 명으로 28만 3천 명(1.7%) 증가했습니다.

상용근로자 1인당 임금은 2024년 10월 416만 8천 원 수준에서 작년 10월에는 447만 8천 원으로 31만 원(7.4%) 늘었습니다.

근로소득세는 전체 세수와 비교해도 가파른 증가세를 보입니다.

최근 10년간(2015∼2025년) 총국세 수입은 71.6% 늘었는데 근로소득세 수입은 152.4% 증가해 증가율이 2배 이상으로 높았습니다.

2023∼2024년 대규모 세수 결손으로 국세 수입이 쪼그라드는 상황에도 근로소득세는 지속해 증가했습니다.

근로소득세가 전체 국세에서 차지하는 비중도 커졌습니다.

지난해 총국세(373조 9천억 원) 대비 근로소득세 비중은 18.3%로 집계됐습니다.

근로소득세 비중은 2015년 12.4%였고 2018년까지 12%대를 기록하다가 2019년 13.1%로 커진 뒤 2020년 14.3%로 확대됐습니다.

2021년 13.7%로 줄었으나 2022년 14.5%로 다시 늘어나 2023년(17.2%), 2024년(18.1%)에 이어 지난해까지 4년 연속 증가했습니다.

기업 실적 개선으로 주요 반도체 대기업 성과급이 늘며 올해도 근로소득세는 더 늘어날 것으로 전망됩니다.

SK하이닉스는 올해 직원들에게 역대 최대 수준인 기본급(연봉의 20분의 1) 2천964%의 성과급을 지급하기로 해 연봉이 1억 원이라면 성과급으로 1억 4천820만 원을 받습니다.

삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문도 올해 성과급으로 연봉의 47%를 받게 됐습니다.

정부는 애초 올해 예산에서 근로소득세가 68조 5천억 원 걷힐 것으로 전망했는데 지난해 이미 비슷한 규모로 걷히면서 올해는 70조 원대에 진입할 가능성도 제기됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
심영구 기자 사진
심영구 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지