러시아, 밀라노 패럴림픽에 선수 6명 파견…국기 들고 정상 출전

▲ 2018 평창 동계 패럴림픽에 중립 패럴림픽 선수단으로 출전하는 러시아 선수들

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽(장애인올림픽)에 러시아 선수 6명, 벨라루스 선수 4명이 자국 국기를 달고 출전합니다.국제패럴림픽위원회(IPC)는 18일(한국시간) "러시아와 벨라루스가 지난해 IPC 총회에서 패럴림픽 출전 자격을 회복했다"며 "두 나라는 국제스키연맹(FIS)을 통해 파라 알파인스키와 파라 크로스컨트리 스키, 파라 스노보드 종목에서 패럴림픽 쿼터를 획득해 이번 대회에 정상 출전한다"고 발표했습니다.IPC는 2022년 3월 우크라이나를 침공한 러시아와 벨라루스의 국제대회 개최 및 출전 자격 정지 징계를 내렸고, 2023년 9월 바레인 총회에서 국가명과 국기, 국가 등을 사용할 수 없는 개인중립선수(Individual Neutral Athletes·AIN) 자격으로 국제대회에 출전하도록 조건부 승인을 결정했습니다.이후 완전 복권 논의를 거쳐 지난해 9월 서울 총회에서 두 국가의 회원 자격을 복권했습니다.다만 패럴림픽 종목별 출전권은 각 종목 단체에 일임했고, FIS를 비롯한 대다수 단체는 러시아와 벨라루스의 예선 참가를 허용하지 않았습니다.이에 러시아와 벨라루스는 스포츠중재재판소(CAS)에 FIS를 상대로 패럴림픽 예선 출전 문제를 제소해 지난해 12월 승소했습니다.이후 패럴림픽 스키 종목 예선을 거쳐 출전권을 획득했습니다.러시아는 파라 알파인스키에 2명, 파라 크로스컨트리 스키에 2명, 파라 스노보드에 2명의 선수를 파견합니다.벨라루스는 파라 크로스컨트리 스키에만 4명이 출전합니다.이들은 자국 국기를 달고 출전할 수 있으며, 금메달 획득 시 국가가 연주됩니다.러시아가 패럴림픽에 국가 자격으로 선수단을 파견하는 건 2014 소치 동계 패럴림픽 이래 12년 만입니다.러시아는 2016 리우데자네이루 하계 패럴림픽과 2018 평창 동계 패럴림픽, 2021년에 열린 2020 도쿄 하계 패럴림픽에선 도핑 스캔들로 인한 징계로 패럴림픽 중립선수단(NPA), 러시아패럴림픽위원회(RPC)라는 이름으로 참가했습니다.한편 러시아와 벨라루스는 국제올림픽위원회(IOC)로부터 받은 징계를 회복하지 못해 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽엔 개인중립선수단을 파견했습니다.밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽은 다음 달 7일부터 16일까지 열립니다.(사진=연합뉴스)