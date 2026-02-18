"모두 건강하자" 정겨운 덕담…'웃음꽃' 핀 설

<앵커>



설 당일인 어제(17일)는 정겨운 풍경들이 펼쳐졌습니다. 오랜만에 온 가족이 모여서 차례를 지내거나 전통놀이를 즐기면서 연휴를 보냈습니다.



명절을 맞아 정성스레 차례상을 차리고, 조상에게 큰절로 감사 인사를 올리며 새해 평안을 기원합니다.



오랜만에 모인 친척들과 덕담을 주고받고 세배도 올립니다.



[전부 건강하고 밥 잘 먹고. 운동 열심히 하고.]



[최진돈/대구시 동구 : 오랜만에 이렇게 여러 식구들 자손들 모였는데, 조금이라도 차려 가지고 서로 담소를 나누고 그게 아주 좋은 거죠.]



도심 한옥 마을은 아이들과 막바지 연휴를 즐기려는 시민 들로 붐볐습니다.



서툴지만 굴렁쇠를 열심히 굴려보고, 자기 몸만한 윷을 하늘 높이 던져봅니다.



[손권·손창호/서울시 중구 : (재밌었어요.) 네, 너무 좋아하고 정말 좋은 추억 쌓는 것 같아요.]



전통 놀이보다는 전자기기에 익숙한 아이들이지만 투호 놀이와 딱지치기의 매력에 시간 가는 줄 모릅니다.



[김태린·김태율·주효빈/서울시 서초구 : 되게 재미있었고 어려웠지만 계속하면 더 잘할 것 같아요. (화살이 꽂혔을 때) 엄청 좋았고 신났어요.]



신병 훈련소에도 설날은 찾아왔습니다.



가족과 떨어져 명절을 보내게 된 훈련병들을 위해 따뜻한 떡국 한 상이 차려졌습니다.



식사 이후에는 각자의 생활관에서 그리운 가족들에게 안부 인사를 전합니다.



[엄마, 잘 지내고 있었어? (그럼. 어휴 우리 아들 없어가지고 너무 서운하다.) 새해 복 많이 받으라고 전화했어.]



모처럼 포근한 날씨 속에 시민들은 설날의 의미를 새기며 뜻깊은 하루를 보냈습니다.



