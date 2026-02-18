미국-이란 "기본 원칙 마련"…신경전은 계속

<앵커>



스위스에서 열린 미국과 이란의 핵 협상에서 최종 합의의 토대가 될 기본 원칙을 마련했다고 이란 측이 밝혔습니다. 미국은 중동에 항공모함을 배치하고, 이란은 한때 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 신경전을 이어갔습니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



<기자>



미국과 이란 간 핵협상은 스위스 제네바에 있는 오만 대사관 관저에서 이뤄졌습니다.



미국 대표인 스티브 윗코프 특사와 트럼프 대통령 맏사위 제러드 쿠슈너는 오만 중재자를 통해 간접 협상 방식으로 아라그치 이란 외무장관과 협상했습니다.



협상이 끝난 뒤 아라그치 장관은 기본 원칙에 대한 일반적 합의에 도달했다고 밝혔습니다.



세부 내용은 공개하지 않았지만 이 원칙에 따라 합의 초안을 작성할 것이라고 설명했습니다.



[아바스 아라그치/이란 외무장관 : 지난 회의에 비해 상당한 진전이 있었으며, 앞으로 나아갈 길이 명확해졌습니다. 긍정적인 신호라고 생각합니다.]



미국 월스트리저널은 이란이 최장 3년간 우라늄 농축을 중단하고 고농축 우라늄 비축분을 제3국으로 이전하는 방안 등을 제안했다고 전했습니다.



미국, 이란 양측은 장외에서 힘겨루기를 이어갔습니다.



미국은 중동에 항공모함을 배치했고, 이란은 대규모 해상 훈련을 실시하며 호르무즈 해협을 일시 봉쇄한다고 발표했습니다.



[아야톨라 알리 하메네이/이란 최고지도자 : 세계 최강의 군대라도, 때로는 너무 심하게 맞아서 제대로 서지 못할 때가 있습니다.]



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이란은 합의를 원할 것입니다. 합의하지 않을 경우의 결과를 원하지는 않을 것입니다. 그들은 합의를 원해요.]



미군은 대이란 작전을 전개할 가능성에 대비하고 있는 것으로 전해졌는데, 트럼프 행정부는 이란과 대화를 이어가는 동시에 군사적 압박도 계속할 것으로 전망됩니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김종미)