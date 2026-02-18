전국서 485만 대 이동…"오후 3∼4시 절정"

<앵커>



여러분, 안녕하십니까? 2월 18일 설 특집 모닝와이드 시작합니다. 연휴 마지막 날인 오늘은 집에 돌아오는 차량들로 고속도로가 많이 붐빌 것으로 보입니다. 서울 요금소 나가 있는 저희 취재기자 연결해서 교통 상황을 알아보겠습니다.



손기준 기자 아직 이른 시간인데 벌써 막히기 시작했나요?



<기자>



서울요금소에 나와 있습니다.



새벽까지 이어졌던 정체를 의식하듯, 아침부터 서둘러 귀경길에 오른 차량들이 눈에 띄는데요.



서울로 향하는 주요 고속도로 상행선은 아직까지는 전반적으로 원활한 흐름을 보이고 있습니다.



실시간 고속도로 CCTV를 통해 자세한 교통 상황 살펴보겠습니다.



먼저 경부고속도로 북천안 나들목 근처 입장입니다.



서울로 향하는 차들이 눈에 띄게 많지만 아직까지는 원활한 소통 보이고 있습니다.



다음으로 서해안고속도로 동서천 분기점 부근 추동교 상황인데요.



군산휴게소부터 동서천 분기점까지 약 4km 구간에서 가다서다를 반복하고 있는 모습입니다.



현재 기준 서울까지는 부산에서 5시간, 대전에서는 2시간 10분, 광주에서는 3시간 20분, 강릉에서는 2시간 40분이 걸립니다.



<앵커>



언제가 제일 막힐 걸로 보입니까?



<기자>



귀경길 정체는 아침 7시~8시 사이에 시작돼 오후 3~4시쯤 절정에 이르고 늦어도 자정쯤에야 해소될 것으로 전망됩니다.



실제로 한국도로공사는 설 연휴 마지막 날인 오늘 전국에서 485만 대의 차량이 이동할 것으로 예측했는데요.



이 가운데 지방에서 수도권으로 이동하는 차량은 49만 대에 달할 것으로 내다봤습니다.



물론 정체 시간이나 구간은 달라질 수 있는 만큼 한국도로공사 홈페이지나 고속도로 교통정보 앱 등을 통해 실시간 교통 상황을 확인하는 게 좋겠습니다.



(영상편집 : 김준희, 현장진행 : 신진수)