[스브스夜] '동상이몽2' 프렌치 파파, "조영남의 모습 아들의 미래 같아…미래가 있겠구나 희망 생겨"

프렌치 파파가 조영남의 창업 멘토가 된 이유를 공개했다.17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 프렌치 파파가 조영남의 멘토로 나섰다.이날 방송에서 프렌치 파파는 조영남의 멘토가 되고 싶다며 "지금 하는 일에 한 스푼이라도 도움이 되고 싶다. 그리고 일회성이 아니라 오래 인연을 이어가고 싶다"라고 했다.이어 프렌치 파파는 서은혜 가족을 위해 특별한 출장 요리를 준비했다. 그는 "요리를 해드리고 싶었다. 음식으로 안아드리고 싶었다"라며 자신만의 응원을 건넨 것.프렌치 파파는 "아이가 유치원 갈 때마다 많이 울었다. 계속 적응하지 못하더라. 그러다가 24개월 생일파티 때 처음 또래 아이들을 봤는데 우리 아이가 남들과 뭔가 다르구나를 알았다"라고 말했다.그리고 그는 "병원에 가서 진단을 받았는데 저도 아내도 아무 말도 안 하고 집에 왔다. 아이는 모든 부모의 꿈이다. 제 부모님에게도 저에게도 주연은 아이다. 그런데 진단을 받은 순간 주인공이 죽는 느낌이었다. 지금은 그렇지 않은데 그때 제가 혼자 꿔왔던 꿈이 깨지는 순간이었다. 그때 사실 좀 힘들었다"라며 절망했던 당시를 떠올렸다.이에 서은혜 어머니는 "삶이 공부야 라고 했을 때 이 공부가 가장 센 거 같다. 삶은 네가 생각한 대로 네가 원하는 대로 가지지만은 않는다. 이것에 대한 공부가 발달장애 아이들을 가진 부모들이 하는 공부. 하지만 이걸 잘 넘어서면 마음의 힘이 커진다"라고 말해 고개를 끄덕이게 만들었다.프렌치 파파는 "너무 힘들어서 아내와 나 모두 서로가 서로를 바라볼 수도 없었다. 서로를 보듬을 마음의 여유가 없어서 이혼까지 생각했다"라고 최악으로 치닿았던 그때를 회상했다.이어 그는 "그러다가 치료를 위해 미국으로 갔다. 고칠 수 있다는 생각이 있었다. 치료하자, 같이 세 명이 어떻게든 살아보자 하는 마음이었다. 세 명이 살다 보면 좀 나아지겠지 하고 미국으로 떠났고 정말 오롯이 가족만의 시간을 보냈다. 러브 윈즈 올. 사랑이 모든 걸 이겼다. 그 시간에 정말 많은 걸 얻었다"라고 가족을 향한 애정을 드러냈다.프렌치 파파는 서은혜 가족들과 자신의 가족들의 영상 통화를 연결했다. 영상을 통해 아이들의 엄마는 서로를 위로했고 이 모습은 보는 이들의 마음까지 훈훈하게 만들었다.프렌치 파파는 서은혜 부부에 대해 "자립해서 자기 일을 하고 독립해서 결혼을 한다는 게 너무 부럽다. 우리 아이도 언젠가는 그런 날이 올 거고. 우리 아이도 좋은 사람 만나서 결혼했으면 좋겠다"라며 자신의 꿈을 밝혔다. 이에 서은혜는 "꿈은 이뤄질 거예요"라며 그의 꿈을 응원했다.프렌치 파파는 자신의 아들 미래 같다며 조영남의 카페 창업을 위해 자신이 가르쳐 줄 수 있는 것들을 모두 알려주었다. 특히 어디에서도 공개한 적 없는 특별 레시피까지 전수해 눈길을 끌었다.프렌치 파파는 "영남 씨를 보면서 우리 아이의 미래가 보였던 거 같다. 저렇게 자라겠구나, 저렇게 자랐으면 좋겠다 하는 마음이 들었다. 그리고 영남 씨에게 반했다 너무 아름다운 청년이다. 우리 재진이가 저렇게 된다면 미래가 있겠구나 하고 희망이 생겼다"라며 조영남만을 위한 칼을 선물해 보는 이들도 감동받게 했다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)