한국 여자 컬링 '난적' 스위스에 5-7 패배…라운드로빈 4승 3패

한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 예선에서 '세계랭킹 1위' 스위스의 벽을 넘지 못해 4강 유지에 비상등이 켜졌습니다.스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 설예지, 리드 설예은, 핍스 김수지로 구성된 세계랭킹 3위 여자 컬링 대표팀은 18일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 스위스와 대회 라운드로빈 7차전에서 5-7로 패했습니다.이로써 스웨덴(6승 1패), 스위스, 미국(이상 5승 2패)에 이어 캐나다와 함께 라운드로빈에서 4승 3패로 동률을 이룬 한국은 전날 공동 2위에서 공동 4위로 떨어졌습니다.한국은 18일 선두 스웨덴, 19일 공동 4위 캐나다와 잇달아 맞붙어 4강 진입에 도전합니다.이번 대회 컬링 여자부에선 10개 팀이 한 차례씩 맞붙는 라운드로빈을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 올라 토너먼트로 메달 색깔을 가립니다.1엔드 후공으로 경기를 시작한 한국은 서로의 돌을 쳐내면서 블랭크 엔드 작전으로 나가는 듯했지만, 마지막 스톤을 하우스에 남기며 1점을 내고 스위스에 후공을 내줬습니다.한국이 2엔드 선공 첫 번째 스톤부터 센터 가드를 세우자 스위스 역시 코너 가드로 응수하며 치열한 수 싸움을 시작했습니다.하지만 스위스는 마지막 스톤에서 테이크 아웃샷으로 하우스 8피트 원에 있던 한국의 스톤을 밀어내고 3개의 스톤을 남겨 3점을 따내는 대량 득점으로 역전에 성공했습니다.1-3으로 뒤집힌 가운데 후공으로 3엔드를 시작한 한국은 마지막 스톤으로 하우스에 1개 남아 있던 스위스의 스톤을 테이크아웃하며 1점을 따라잡았습니다.한국은 4엔드 선공에서도 하우스에 마지막까지 2개의 스톤을 남기며 선전했고, 스위스가 1개의 스톤만 테이크아웃하며 3-3 동점을 만들었습니다.5엔드 후공에서 블랭크 엔드 작전으로 6엔드에서도 후공을 잡은 스위스는 마지막 스톤을 던진 뒤 2개의 스톤을 하우스에 남겼지만, 1개 남은 한국의 스톤과 거리재기에 나서 1점만 뽑아내는 데 그쳤습니다.한국은 7엔드 후공에서 7번째 스톤으로 더블 테이크를 노렸지만 실패하고 1실점, 3-5로 벌어졌지만 8엔드 후공에서 1점을 따라붙어 4-5로 박빙의 승부를 이어갔습니다.9엔드에서 선공에 나선 한국은 초반 2개의 센터 가드로 방어전을 펼쳤고, 스위스는 작전시간을 요청하며 장고 끝에 하우스에 스톤을 올린 뒤 가드를 털어내며 득점 사냥에 나섰습니다.스위스는 마지막 샷에서 더블 테이크에 성공, 2점을 추가해 7-4로 달아났습니다.대량 득점이 필요했던 한국은 마지막 10엔드 9번째 샷에서 상대의 스톤 3개를 모두 제거하는 트리플 데이크에 성공하며 반전을 노렸지만 스위스가 더블 테이크로 응수했고, 결국 마지막 샷을 앞두고 악수를 청하며 1점만 추가하고 패배를 인정했습니다.(사진=연합뉴스)