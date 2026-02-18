'동상이몽2' 서은혜♥조영남, "카페 이름은 은혜 씨 꼬신 조영남 커피"…카페 창업 준비

이미지 확대하기

조영남 서은혜 부부가 카페 창업을 준비했다.17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 카페 창업을 결정한 조영남의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 서은혜 조영남 부부는 설레는 표정으로 커피 용품과 간이 테이블이 가득한 공간에 들어섰다.이에 서은혜는 "아트센터 옆 건물에서 오빠가 바리스타로 커피를 팔아 볼까 싶어서"라며 남편 조영남의 카페 창업을 알렸다.이를 들은 김숙은 "그러면 이제 은혜 씨는 사모님이 되는 거냐?"라고 물었고, 서은혜는 "그럼요"라고 말해 웃음을 자아냈다.카페 창업을 하게 된 계기에 대해 서은혜는 "오빠의 꿈은 사장님"이라고 했다. 이에 서은혜의 부모는 "영남이 시설에 있을 때 바리스타 자격증을 따서 취업 지원을 했는데 다 떨어졌다. 그래도 꿈을 포기하지 않았고 이제 직접 창업을 준비하게 됐다"라고 설명했다.이어 서은혜의 부모들은 "영남이 사람을 만나서 대접하고 커피 내려주는 걸 좋아하더라. 그래서 영남의 적성을 살려보면 좋겠다 했는데 마침 빈 공간이 있어서 좋아하는 일을 시작해 보기로 했다"라고 덧붙였다.이에 서은혜의 어머니는 조영남에게 "돈 벌어주세요"라고 했고, 조영남은 "네"라며 자신 있게 말해 웃음을 자아냈다."은혜 씨 꼬신 조영남 커피"라고 카페 이름을 짓게 된 것에 대해 서은혜는 "오빠가 저한테 커피를 줬어요. 그렇게 커피로 꼬신 것"이라며 두 사람의 서사를 담았다고 밝혀 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)