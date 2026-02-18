뉴스
'틈만나면' 유재석, "사실 나는 두쫀쿠 잘 안 맞아"···소신 발언 '눈길'

SBS 뉴스
작성 2026.02.18 11:27 조회수
틈나
유재석이 두쫀쿠에 대한 소신을 밝혔다.

17일 방송된 SBS '틈만 나면'에서는 두쫀쿠를 놓고 수다를 나누는 유유형제의 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 유재석은 두쫀쿠를 맛보고 "음 저는 글쎄 잘 모르겠어요"라고 말문을 열었다.

이어 그는 "사실 저는 두쫀쿠가 잘 안 맞아요"라며 솔직하게 말했다. 하지만 유연석은 너무나도 잘 맞는 리액션을 보여 눈길을 끌었다.

그리고 유재석은 "설날에 두쫀쿠는 좀 그렇지 않냐?"라고 했다. 이에 유연석은 "그래도 이런 거 갖고 가면 조카들이 좋아하긴 한다"라고 말했다.

그러자 유재석은 "사실 어른들은 이게 뭐냐, 조금 뜯어보다가 내 입맛에는 안 맞다 할 거다"라며 어른들을 대변했다. 이어 유재석은 유연석에게 설날에 어디에 가는지 물었다.

이에 유연석은 "여러 가지 들을 이야기가 많아서 안 간다. 가자마자 언제 결혼하니? 한다"라며 "따로 조카들을 만나서 챙긴다. 지난번에는 용돈 줄 때 게임을 하면서 줬다"라고 했다.

그러자 유재석은 "진짜 별로다"라며 "용돈을 그냥 주지 무슨 게임이냐"라고 타박했다. 이에 유연석은 "재밌잖냐. 가족들이랑 집에서 꼭 해봐라. 할만하다"라며 틈게임을 적극 추천해 눈길을 끌었다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
