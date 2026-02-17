'유승은 출전' 슬로프스타일 기상 악화로 일정 차질

▲ 폭설이 내리는 스노보드 슬로프스타일 경기장

유승은(성복고) 선수가 출전할 예정이던 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선 경기가 폭설로 연기됐습니다.올림픽 조직위원회는 오늘(17일, 한국시간) "악천후로 스노보드 여자 슬로프스타일 결선이 연기됐습니다.새로운 날짜와 시간은 오늘 중으로 결정될 예정"이라고 밝혔습니다.이 경기는 애초 한국시간으로 오늘 밤 9시부터 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열릴 예정이었습니다.하지만 이탈리아 알프스 지역인 리비뇨에 많은 눈이 내리는 등 궂은 날씨가 이어지며 올림픽 경기 일정에도 차질을 빚었습니다.10일 스노보드 여자 빅에어에서 3위에 올라 대한민국 선수단에 이번 올림픽 두 번째 메달을 안겼던 유승은 선수는 슬로프스타일에선 예선 전체 3위(76.8점)로 12명이 최종 순위를 놓고 겨루는 결선에 진출한 상태입니다.슬로프스타일은 보드를 타고 레일 등 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기입니다.하나의 큰 점프대에서 도약해 공중 연기를 펼치는 빅에어 종목에서 입상하며 한국 여자 스노보드 선수 최초의 올림픽 메달리스트가 됐던 유승은 선수는 슬로프스타일에서 최초의 '멀티 메달'에 도전합니다.(사진=AP, 연합뉴스)