'쾅' 차량 위에 차량이…터널 안에서 7대 추돌

<앵커>



설 당일인 오늘(17일) 전국 곳곳에서 사건 사고가 이어졌습니다. 전북 완주군의 한 고속도로 터널에선 차량 일곱 대가 잇따라 부딪혔고, 대전에선 중앙선을 침범한 화물차가 마주 오던 승용차와 정면으로 충돌했습니다.



사건 사고 소식, 안상우 기자가 정리했습니다.



<기자>



터널 입구를 지나자마자 사고 충격으로 트렁크 일부가 찌그러진 차량이 크레인에 매달려 있습니다.



[아이고. 하나가 올라가 버렸네.]



오늘 오전 10시쯤 전북 완주군 순천완주고속도로 용암3터널에서 차량 7대가 연쇄 추돌했습니다.



경찰은 터널 내 정체로 서행 중인 승용차를 뒤따르던 버스가 들이받으면서 연쇄 추돌이 시작된 걸로 보고 있습니다.



이 사고로 승용차 조수석에 타고 있던 50대 여성 A 씨가 크게 다쳐 병원에서 치료를 받고 있습니다.



---



오늘 오후 4시쯤 대전 서구의 한 사거리에서 화물차가 중앙선을 침범해 마주 오던 승용차와 충돌했습니다.



화물차 운전자 50대 남성 B 씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌고 승용차에 타고 있던 부부와 20개월 아기도 다쳐 치료를 받고 있습니다.



경찰은 차량 블랙박스 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침입니다.



---



화재도 잇따랐습니다.



오늘 오후 3시쯤 경기 여주시 멱곡동의 한 단독주택에서 불이 나 1시간 50분 만에 꺼졌습니다.



불은 주택 옆에 위치한 공방 건물에서 시작돼 2층짜리 단독주택 건물에 옮겨붙은 걸로 조사됐습니다.



화재 당시 공방 건물에 있던 50대 여성 C 씨가 홀로 불을 끄려다가 화상을 입었지만 생명에 지장은 없는 걸로 전해졌습니다.



---



오늘 새벽 4시 50분쯤엔 경북 영천시 도남동의 한 야적장에서 불이 나 300톤에 달하는 폐기물을 태우고 3시간 20분 만에 꺼졌습니다.



(영상편집 : 최혜란,​​​​ 화면제공: 시청자 송영훈)