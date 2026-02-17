뉴스
'불장'에 올해 상장사 66% 목표가 올라…최대 상향 종목은

권애리 기자
올해 이른바 '불장'이 이어지면서 국내 상장사 10곳 가운데 6곳 꼴로 목표주가가 상향 조정된 것으로 나타났습니다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 증권사 3곳 이상이 목표주가를 제시한 280개 종목 가운데 185개, 약 66%의 목표주가가 지난해 말보다 상향됐습니다.

반면 하향된 종목은 75개, 변동이 없는 종목은 20개였습니다.

목표주가가 가장 크게 오른 종목은 현대차로, 평균 목표주가가 지난 연말 약 35만 원에서 이달 65만 원대로 86% 상승했습니다.

현대차그룹이 CES 2026에서 휴머노이드 로봇을 공개하고 AI 로보틱스 전략을 제시하면서 성장 기대가 반영된 것으로 분석됩니다.

두 번째로 상향폭이 큰 종목은 로봇 설비 투자 확대에 따른 수혜가 전망되는 현대오토에버로 목표주가가 약 81% 상승했습니다.

세 번째는 세아베스틸지주로 약 74% 상향됐습니다.

미국 우주기업 스페이스X가 기업 공개에 나선 가운데 세아베스틸지주의 미국 특수합금 전문 자회사가 혜택을 입을 거란 기대감이 커진 걸로 분석됩니다.

이 밖에도 효성티앤씨, 쎄트렉아이, ISC, RFHIC, SK하이닉스 같은 회사들이 높은 상향 조정 폭을 기록했습니다.

반면 목표주가가 가장 크게 하향된 종목은 파마리서치로, 내수 의료기기 성장 둔화 영향으로 약 13% 하향됐습니다.

이어 크래프톤이 게임 실적 우려로 약 13% 내렸고, SK아이이테크놀로지와 SK이노베이션을 비롯한 이차전지 관련 종목들도 전기차 시장 성장 둔화 우려로 목표주가가 하향 조정됐습니다.
