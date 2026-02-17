빅테크 구조조정 재가속…'AI발 디스토피아'의 그림자

▲ 챗GPT, 제미나이, 클로드

챗GPT를 비롯한 인공지능 이용 확산으로 기술기업 구조조정이 확대되는 흐름이 다시 가속되고 있습니다.테크기업 구조조정 집계 사이트 레이오프스닷에프와이아이에 따르면 올해 1월 전 세계 27개 기술기업이 모두 2만4천 8백여 명을 감원해, 지난해 같은 기간보다 10배 가까이 증가했습니다.테크업계 인력 감축은 2023년 약 26만 명으로 정점을 기록한 뒤 2024년과 2025년에 감소세를 보였지만, 올해 들어 다시 증가할 조짐이 나타나고 있단 겁니다.AI가 프로그래밍 코드 작성 같은 업무를 수행하면서 주니어 개발자 채용이 줄어들고, 범용 AI 도구가 기업용 소프트웨어를 대체할 수 있다는 우려까지 제기되면서 관련 기업들의 사업 구조 재편이 가속화되고 있다는 분석입니다.이달 초 미국 뉴욕증시에서 발생했던 기술주 투매 현상이 대표적 사롑니다.AI 업체 앤스로픽이 지난달 AI 도구 '클로드 코워크'(Claude Cowork)를 선보이자, 이런 범용 AI 도구가 고가의 기업용 소프트웨어 서비스를 대체할 거란 우려가 커진 겁니다.또 AI를 핵심 성장 동력으로 판단한 기업들이 상대적으로 수익성이 낮거나 불확실성이 큰 사업부를 축소하는 전략도 구조조정을 확대하는 요인으로 지목됩니다.정호윤 한국투자증권 연구원은 과거 빅테크 기업들이 개발자를 공격적으로 채용하던 흐름이 최근 2∼3년 사이 크게 바뀌었다며, 메타를 비롯해 마이크로소프트와 알파벳, 아마존을 비롯한 주요 기업에서 공통적으로 인력 효율화가 진행되고 있다고 설명했습니다.실제로 구조조정과 AI 활용 확대 이후 빅테크 기업들의 직원 1인당 매출이 크게 증가하는 등 생산성이 개선되는 흐름이 나타나고 있습니다.전문가들은 앞으로 AI 기술 발전이 가속화될수록 기업들이 더 적은 인력으로 높은 성장성과 수익성을 달성하는 구조가 확산될 가능성이 크다고 전망했습니다.정 연구원은 "국내외 테크기업들에 대한 긍정적인 시각을 가져야 하는 이유이지만 노동자라는 관점에서는 언제 찾아올지 모르는 슬픈 미래에 대비하는 자세를 가져야 할 것"이라고 덧붙였습니다.