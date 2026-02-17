[자막뉴스] 머스크 '딸깍'에 러시아군 '마비'…2년 반만의 대반격 이끈 '스타링크'

일론 머스크의 스타링크가 러시아군의 위성 인터넷 접속을 차단하면서 우크라이나군이 반격에 나섰다고 외신이 보도했습니다.



AFP통신은 미국 싱크탱크 '전쟁연구소'의 데이터를 분석한 결과 우크라이나군이 지난 11일부터 15일 사이 러시아로부터 201제곱킬로미터에 달하는 영토를 탈환한 것으로 나타났다고 보도했습니다.



러시아군이 지난해 12월 한 달 동안 점령한 것과 맞먹는 면적으로, 지난 2023년 6월 이후 가장 짧은 기간 동안 가장 넓은 영토를 되찾은 기록이라고 AFP통신은 전했습니다.



AFP통신은 러시아군의 스타링크 접속이 차단되면서 우크라이나군이 영토를 탈환할 수 있었다고 분석했습니다.



AFP통신은 전쟁연구소 분석을 인용해 "러시아 군사 블로거들에 따르면 스타링크 차단이 전장에서의 통신 및 지휘 통제에 문제를 일으키고 있다고 한다"고 설명했습니다.



러시아군은 밀수한 스타링크 장비로 인터넷에 접속해 통신을 하고 드론과 같은 장비를 운용해온 것으로 전해졌습니다.



우크라이나는 러시아 드론이 스타링크를 이용해 전자전 공격을 회피한다고 주장해왔고, 스타링크는 우크라이나 요청에 따라 이번 달 초 러시아의 접속을 차단했습니다.



이후 러시아군의 전진 속도는 줄어든 반면, 우크라이나군은 지속적으로 영토를 탈환하는 데 성공한 것으로 나타났습니다.



특히 지난해 여름 이후 러시아군이 강세를 보였던 남부 최전방 자포리자 동쪽 지역을 집중적으로 되찾은 것으로 전해졌습니다.



미하일로 페도로우 우크라이나 국방장관은 지난 5일 소셜미디어 엑스에 글을 올려 "러시아군의 접속을 차단한 새 시스템이 효과를 거두고 있다"며 스타링크를 운영하는 스페이스X와 최고경영자 일론 머스크에게 감사의 뜻을 전했습니다.



이번 달 중순 기준으로 러시아는 우크라이나 영토의 19.5%를 통제하고 있는데, 1년 전보다 0.9%P 정도 늘어난 수준입니다.



