[여론조사] SBS 설 여론조사…지방선거 통합단체장 선출 찬반 조사

의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 전국 조사 일시 : 2026년 2월 12일~14일

조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 1,004명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 11.3%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 1월 말 행정안전부 주민등록인구 기준)



설을 맞아 SBS가 행정통합과 대미 관세협상 등 여러 현안에 대한 여론 조사를 진행했습니다.6.3 지방선거 전에 광역시와 도의 행정 통합을 완료하고, 지선에서 통합단체장을 뽑는 방안에 대해서 물었습니다.행정통합 논의가 진행 중인 지역 권역별로 나눠 찬반 의견 비율이 어느 정도인지도 알아봤습니다.정부의 대미 관세협상에 대해서도 질문했고, 북한이 북미 또는 남북 대화에 응할 가능성이 있다고 보는지도 물었습니다.실물 경제 회복을 위해 어떤 정책이 가장 필요하다고 생각하는지도 조사했습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과를 전해 드립니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 12일부터 14일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사를 통해 전국 유권자 1,004명의 응답을 얻었고, 응답률은 11.3%였으며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.