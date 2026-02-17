[여론조사] SBS 설 여론조사…현 정부 부동산 정책 평가는?

<조사 개요>



설을 맞아 SBS가 현 정부 부동산 정책 등 경제 현안에 대한 여론 조사를 진행했습니다.우선 현 정부 출범 이후 시행된 대출 규제와 토지거래허가구역 지정, 공급대책 등 부동산 정책에 대해 어떻게 생각하는지 물었습니다.다주택자 양도소득세 중과 제도가 집값 안정에 효과가 있을 것이라고 보는지에 대한 의견도 조사했습니다.또 주택 보유세 인상과 관련해 다주택자에 대해서만 필요하다고 보는지, 1주택자도 인상이 필요하다고 보는지 등도 알아봤습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과를 전해 드립니다.