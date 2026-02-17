[여론조사] SBS 설 여론조사…현 정부 부동산 정책 평가는?

우선 현 정부 출범 이후 시행된 대출 규제와 토지거래허가구역 지정, 공급대책 등 부동산 정책에 대해 어떻게 생각하는지 물었습니다.
다주택자 양도소득세 중과 제도가 집값 안정에 효과가 있을 것이라고 보는지에 대한 의견도 조사했습니다.
또 주택 보유세 인상과 관련해 다주택자에 대해서만 필요하다고 보는지, 1주택자도 인상이 필요하다고 보는지 등도 알아봤습니다.
잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과를 전해 드립니다.
이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 12일부터 14일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사를 통해 전국 유권자 1,004명의 응답을 얻었고, 응답률은 11.3%였으며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p입니다.
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
▶ SBS 설 특집 여론조사 설문지 보기
<조사 개요>
의뢰 기관 : SBS
수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)
조사 지역 : 전국 조사 일시 : 2026년 2월 12일~14일
조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)
조사 방법 : 무선 전화면접조사
표본 크기 : 1,004명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p)
표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출
피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출
응답률 : 11.3%
가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 1월 말 행정안전부 주민등록인구 기준)
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
댓글