따뜻했던 소치 vs 추웠던 평창…기온으로 본 동계올림픽

▲ 2018년 평창 동계올림픽 당시 추위에 중무장한 관중 모습

역대 동계올림픽 가운데 가장 추운 날씨 속에 열렸던 대회는 1994년 릴레함메르와 2018년 평창이라는 보도가 나왔습니다.미국 CNN은 오늘(17일, 한국시간) 역대 동계올림픽 개최지의 평균 기온을 비교하며 "2010년 밴쿠버와 2014년 소치는 가장 따뜻한 동계 올림픽 개최지였다"며 "1994년 릴레함메르와 2018년 평창은 가장 추운 개최 도시로 여겨진다"고 보도했습니다.이 보도에 따르면 2018년 평창 동계올림픽 개최 당시 평균 최저 기온은 영하 10.5도, 최고는 영하 0.5도였습니다.반대로 불과 4년 전 러시아 소치에서 열린 대회의 경우 기온이 아예 영하로 내려가지 않았으며 평균 최고 기온은 영상 10도까지 올라 따뜻했습니다.2010년 캐나다 밴쿠버 대회도 평균 최고 기온이 영상 8도를 기록했습니다.1994년 노르웨이 릴레함메르 대회 당시 평균 최고 기온은 영하 2.8도로 2018년 평창과 함께 최근 동계올림픽 가운데 가장 추운 편에 속했습니다.CNN은 현재 동계올림픽이 열리고 있는 이탈리아의 경우 "밀라노 시내 체감 온도가 영상 4.5도 정도이며 남자 알파인 스키 경기가 열리는 보르미오 지역은 첫 주 평균 체감 온도가 영하 6.6도 정도였다"고 보도했습니다.보르미오 지역은 해발 1천500m에 달하는 고지대입니다.CNN은 이 기사에서 속도와 점프, 기온 등 3개 분야에서 동계올림픽 최고 기록을 소개했습니다.속도는 2010년 밴쿠버 대회 때 루지 종목에서 시속 153km 속도가 나온 적이 있고, 2022년 베이징 대회 알파인 스키에서는 최고 시속 140km가 찍혔습니다.점프의 경우 2010년 밴쿠버 대회 남자 스키 점프에서 그레거 쉴렌자우어(오스트리아)가 146.5m를 날았고, 위로 높이 뜨는 것은 2022년 베이징 대회 스노보드 남자 하프파이프 히라노 가이슈(일본)가 7.4m 높이까지 올라갔습니다.(사진=연합뉴스)