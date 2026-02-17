순천완주고속도로 용암3터널서 차량 7대 추돌…3명 부상

▲ 17일 오전 10시 23분께 전북 완주군 순천완주고속도로 전주 방향 용암3터널 내 1차로에서 버스 등 차량 7대가 추돌해 3명이 다쳤다.

오늘 오전 10시 20분쯤 전북 완주군 순천완주고속도로 용암3터널에서 차량 7대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생했습니다.사고는 터널 내 정체로 인해 서행 중인 승용차를 버스가 들이받으면서 시작된 걸로 전해졌습니다.이 사고로 승용차 운전자 50대 남성 A 씨와 조수석에 타고 있던 동승자 50대 여성 B 씨 모두 크게 다쳐 병원에서 치료를 받고 있습니다.사고 당시 버스에는 23명의 승객이 타고 있었는데 버스 운전자와 승객 가운데 다친 사람은 없는 걸로 조사됐습니다.경찰은 버스에 들이받힌 승용차가 사고 충격으로 앞서 있던 다른 차를 들이받으면서 연쇄 추돌사고로 이어진 걸로 보고 있습니다.이 과정에서 50대 운전자가 추가로 다쳤지만 생명에는 지장이 없는 걸로 전해졌습니다.경찰은 버스 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)