"사랑하는 국민 여러분" 올라온 글…이 대통령 설 인사

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 "부동산공화국을 극복하는 것이든, 안전하고 평화로운 나라를 만드는 것이든, 공정하고 합리적인 세상을 만드는 것이든, 성장·발전하는 나라를 만드는 것이든, 두려움을 모두 떨쳐내고 촌음(寸陰)까지 아껴 사력을 다하겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 설날인 오늘(17일), 자신의 SNS에 "사랑하는 국민 여러분, 희망의 새해, 모두 소원성취하시기 바란다"며, 설 인사를 전했습니다.그러면서, "저에게도 소원이 있었다"고 운을 띄웠습니다.이 대통령은 "제가 살아왔던 어둡고 헝클어진 세상을 누구에게도 물려주지 않는 것, 저나 제 가족, 이웃들 그리고 모든 세상 사람들이 그 어떤 불의와 부당함에도 고통받지 않고, 누구도 부당하게 남의 것을 빼앗지 못하는 제대로 된 세상을 만드는 것, 그것이 저의 간절한 소원이었다"고 밝혔습니다.이어 "저는 대통령이 되려고 대통령이 된 것이 아니다. 대통령의 권한으로 하고 싶은 일이 있었기 때문"이라고 덧붙이며, 과거 성남시장 출마 당시 했다는 발언 '권력이 아니라 일할 수 있는 권한이 필요하다'를 소개했습니다.'권력이 아니라 일할 수 있는 권한을 달라'는 말은 이 대통령이 대선 후보 시절 유세에서도 자주 사용하던 표현입니다.이 대통령은 "이제 대한민국을 바꿀 기회가 왔다."면서, "오직 하나의 소원을 안고, 무수한 죽음의 고개를 넘으며 여기까지 왔는데, 이제 기회가 생겼는데 그 절실한 일을 왜 하지 않겠는가"라고 강조했습니다.그리고는 두려움을 떨쳐내고 시간을 아껴 사력을 다해 '부동산공화국'을 극복하고, '안전하고 평화로운 나라', 공정하고 합리적 세상', '성장·발전하는 나라'를 만들겠다고 다짐했습니다.이 대통령은 "국민 여러분의 은혜로 저는 소원을 이뤘다. 이제 전력질주만 남았다"면서, "존경하는 국민 여러분, 모두가 함께 행복한 나라 우리 서로 굳게 손 잡고 함께 만들어 가시지요"라고 적었습니다.이어, "고맙습니다. 사랑합니다"로 글을 맺었습니다.이 대통령은 앞서, 설 영상 인사를 통해 모든 국민을 아우르고 섬기는 '모두의 대통령'으로서의 다짐을 강조하고, "국민께서 원하는 대한민국의 모습을 이정표 삼아 한 걸음, 한 걸음 흔들림 없이 걸어가겠다"고 밝히기도 했습니다.(사진=연합뉴스)