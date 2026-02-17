뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

해병대사령관, 설날 맞아 서해 NLL 최전방 수호 장병 격려

김혜영 기자
작성 2026.02.17 13:08 조회수
해병대사령관, 설날 맞아 서해 NLL 최전방 수호 장병 격려
▲ 주일석 해병대사령관이 17일 서해 북방한계선(NLL) 최전방 우도경비대 합동대공감시소(JAOP)에서 우도경비대장과 함께 전방지역을 확인하며 작전대비태세를 점검하고 있다.

주일석 해병대사령관 겸 서북도방위사령관은 설날인 오늘(17일) 서해 북방한계선(NLL) 최전방 부대인 우도경비대와 말도소초를 방문해 작전대비태세를 점검하고 장병을 격려했다고 해병대사령부가 밝혔습니다.

우도는 백령도, 연평도와 함께 해병대가 배치된 서북도서 중 하나이며, 말도는 중립수역과 서해가 맞닿는 곳에 위치한 섬입니다.

두 섬은 모두 서해 NLL과 가까운 군사적·지리적 요충지로 꼽힙니다.

주 사령관은 먼저 우도경비대 합동대공감시소(JAOP)에서 전방 지역의 특이 동향을 확인하고 장병들의 작전 대비 태세를 점검한 뒤 통합상황실, 생활관을 찾아 설 연휴에도 임무를 수행 중인 장병들을 격려했습니다.

주 사령관은 이어 방문한 말도소초에서도 경계작전 운용실태를 점검하고 장병의 근무·생활 여건을 파악했습니다.

주 사령관은 "연휴에도 서해 NLL 최전방에서 책임과 의무를 완수하고 있는 여러분이 우리 해군·해병대의 자랑"이라고 말했습니다.

(사진=해병대사령부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김혜영 기자 사진
김혜영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지