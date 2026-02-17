해병대사령관, 설날 맞아 서해 NLL 최전방 수호 장병 격려

▲ 주일석 해병대사령관이 17일 서해 북방한계선(NLL) 최전방 우도경비대 합동대공감시소(JAOP)에서 우도경비대장과 함께 전방지역을 확인하며 작전대비태세를 점검하고 있다.

주일석 해병대사령관 겸 서북도방위사령관은 설날인 오늘(17일) 서해 북방한계선(NLL) 최전방 부대인 우도경비대와 말도소초를 방문해 작전대비태세를 점검하고 장병을 격려했다고 해병대사령부가 밝혔습니다.우도는 백령도, 연평도와 함께 해병대가 배치된 서북도서 중 하나이며, 말도는 중립수역과 서해가 맞닿는 곳에 위치한 섬입니다.두 섬은 모두 서해 NLL과 가까운 군사적·지리적 요충지로 꼽힙니다.주 사령관은 먼저 우도경비대 합동대공감시소(JAOP)에서 전방 지역의 특이 동향을 확인하고 장병들의 작전 대비 태세를 점검한 뒤 통합상황실, 생활관을 찾아 설 연휴에도 임무를 수행 중인 장병들을 격려했습니다.주 사령관은 이어 방문한 말도소초에서도 경계작전 운용실태를 점검하고 장병의 근무·생활 여건을 파악했습니다.주 사령관은 "연휴에도 서해 NLL 최전방에서 책임과 의무를 완수하고 있는 여러분이 우리 해군·해병대의 자랑"이라고 말했습니다.(사진=해병대사령부 제공, 연합뉴스)