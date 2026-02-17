뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

2025년 국내 경차 판매 역대 최소…고물가에 올해 반등 조짐

권애리 기자
작성 2026.02.17 11:58 조회수
2025년 국내 경차 판매 역대 최소…고물가에 올해 반등 조짐
▲ 국내 경차

지난해 국내 경차 판매량이 역대 최저인 7만 3대 수준으로 떨어졌습니다.

다만 고물가와 고금리에 따른 소비 심리 위축에 자동차 가격 인상이 잇따르면서 올해 들어 다시 반등 조짐이 나타나고 있습니다.

카이즈유데이터연구소에 따르면 지난해 국내 경형 승용차 판매량은 7만 4천600대로 전년보다 24.8% 감소해, 최근 20년 내 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

경차 판매는 2012년 21만 대를 정점으로 감소세가 이어졌습니다.

2021년에는 10만 대 아래로 떨어진 뒤 현대차의 첫 경형 SUV인 캐스퍼 출시와 함께 일시적으로 반등했지만 다시 감소 흐름을 보였습니다.

전문가들은 신차 출시 부족과 생산 지연, 소형 SUV 인기 확산을 주요 원인으로 분석하고 있습니다.

인기 차종이었던 쉐보레 스파크가 단종되면서 현재 국내 경차 시장에는 기아 모닝과 레이, 레이EV, 현대차 캐스퍼만이 남아 있습니다.

다만 올해 1월 경차 판매는 8천211대로 지난해 같은 달보다 10.9% 증가했습니다.

신차 공급이 원활하지 않자 경차 수요는 중고차 시장으로도 이동하고 있습니다.

올해 1월 중고차 거래 상위 10개 차종 가운데 4개가 경차였습니다.

기아 모닝이 거래량 1위를 기록했고 쉐보레 스파크와 기아 뉴레이, 레이도 상위권에 포함됐습니다.

자동차업계는 차량 가격이 전반적으로 상승하면서 실속형 차량을 찾는 소비자가 늘고 있어, 당분간 경차 수요가 점진적으로 회복될 가능성이 있다고 보고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
권애리 기자 사진
권애리 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지