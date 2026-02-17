장동혁 "이 대통령, SNS 선동 매진하는 모습 애처롭고 우려스러워"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 12일 국회에서 이재명 대통령과의 오찬에 불참하는 것과 관련해 입장을 밝히고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 이재명 대통령의 부동산 관련 SNS 메시지를 겨냥해 '갈라치기'라고 비판했습니다.장 대표는 오늘(17일) SNS에 "다주택자를 무조건 사회악으로 규정하고 SNS 선동에 매진하는 대통령의 모습이 참으로 애처롭기도 하고 우려스럽다"며, "지방선거 표 좀 더 얻어보겠다고 국민을 가진 자와 못 가진 자로 갈라치는 '선거 브로커' 같은 느낌만 든다"고 썼습니다.이 대통령은 앞서 본인의 SNS에 "장 대표께서 청와대에 오시면 조용히 여쭤보고 싶었던 게 있었는데 이번 기회에 여쭙겠다"며, "국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 이들을 보호하며 기존의 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보시냐"는 질문을 올렸습니다.이에 대해 장 대표는 "인구 소멸의 위기 속에서도 고향 집과 노모의 거처를 지키는 지방 서민들은 투기꾼이 아니라 지역 경제를 온몸으로 받치고 있는 애국자들"이라며 "이분들을 마귀로 몰아세우며 숫자 놀음으로 국민의 '배 아픔'을 자극하는 행태는 하수 정치라고 평가할 수밖에 없다"고 반박했습니다.이어 "정작 대통령님은 퇴임 후 50억 시세 차익이 예상되는 분당 재건축 로또를 갖고 있다. 인천 계양에 출마하셨을 때 '팔겠다'고 몇 차례나 공언했던 아파트"라며, "계양에는 전세 얻고 분당 집은 안 팔고 버텼다. 계양은 안 오르고 분당은 오르기 때문일 것"이라고 주장했습니다.장 대표는 "대통령님께서 그렇게 공격하시는 '불로소득'을 노린 거다. 대통령님의 불로소득은 주거권이고, 국민들의 생계형 주택은 적인가"라며 "윗물이 로또를 쥐고 있는데 아랫물이 집을 팔겠나. 본인의 로또부터 어떻게 하실지 먼저 밝히라"고 요구했습니다.또 "야당 대표도 아니고 이젠 대통령까지 되셨는데도 여전히 국민들을 배 아픈 사람과 배고픈 사람들로 갈라치기 하는 모습이 참 보기 흉하다"며, "청년들을 벼락 거지로 만든 것은 다주택자가 아니라 대통령의 무능"이라고 비난했습니다.장 대표는 "나라의 명운이 걸린 관세 협상 위기 속에 대통령은 어디에 있나, 이 중차대한 시국에 존재감 없는 주미 대사는 도대체 무얼 하고 있어서 장관들과 기업인들만 워싱턴으로 날아가나"라며 "'호통경제학'에 이어 '마일리지 경제학'인가"라고 비꼬았습니다.이어 "지금은 SNS에서 저와 입씨름하며 '좋아요'를 구걸할 때가 아니다. 지방순회 타운홀 미팅하면서 공무원들 윽박지르고 국민 앞에서 '나 대통령이오' 꺼드럭거릴 때도 아니다"라며 "차제에 쿠팡 사태에 대해서 논의할 기회가 있기를 고대한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)