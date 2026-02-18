[스브스夜] '아니근데진짜' 이미주, 조현아 전 남친에 "언니 걔는 진짜 쓰레기예요" 분노 폭발한 사연은?

이미지 확대하기

이미주가 험한 꼴을 당했던 사실을 고백했다.16일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'에서는 이미주와 조현아, 뚜지가 3대 3 미팅을 했다.이날 이미주는 자신의 이상형이 말을 예쁘게 하는 사람이라며 외모는 보지 않는다고 했다. 이에 이상민은 "말 예쁘게 하고 매력 많은 임우일과 말 나쁘게 하고 매력이 1도 없는 카이 둘 중 누가 더 좋으냐?"라고 물었다.그러자 이미주는 "말 나쁘게 하고 매력 있는 카이"라고 답해 웃음을 자아냈다. 이에 탁재훈은 "말 예쁘게 하고 매력 있고 재산 많고 돈 많은 탁재훈까지 포함하면 누가 좋으냐?"라고 물었다.이미주는 "나는 확실하다. 말 나쁘게 하고 매력 없는 카이"라고 누가 봐도 확실하게 외모를 본다는 것을 어필해 폭소를 자아냈다.조현아는 자신은 모성애가 있다며 "나는 완전 다 퍼주는 스타일이다. 그래서 너무 퍼주고 싶은 카이"를 이상형으로 꼽았다.그리고 이날 여성 참가자들은 자신이 당한 험한 꼴을 고백했다. 이미주는 전 남자 친구에게 배신을 당했다며 "크리스마에서 내가 일이 있어서 남자 친구와 시간을 보내지 못했다. 그런데 내 남자 친구가 다른 여자와 하룻밤을 보냈다는 제보를 들었다"라고 말해 모두를 경악하게 했다.이어 이미주는 "남자 친구는 절대 아니라고 잡아뗐다. 증거는 없었고 심증만 있는 상태라 결국 이별 통보를 했다. 신뢰를 저버려 어쩔 수 없는 선택이었다"라고 말해 눈길을 끌었다.그리고 조현아는 친구의 남자 친구가 양다리라는 사실을 알려준 적 있다는 이미주에 대해 "내 전 남자 친구가 바람피운 것도 얘기해 준 적 있다"라고 말했다.이에 이미주는 "언니가 너무 행복하게 얘기하는데 다 알잖냐. 그래서 언니 안 돼하면서 그 남자에 대해서 다 말을 해줬다"라고 당시 상황을 떠올렸다.이어 그는 "그 남자가 저도 좋아했다. 현아 언니 좋다고 할 때 다른 사람한테도 그러고 나한테도 사귀자고 했다. 울고 불면서 사귀자고 해서 안 된다고 했는데 비슷한 시기에 다른 사람들에게도 사귀자고 고백을 했더라"라며 조현아의 전 남자 친구에 대해 이야기했다.이에 조현아는 "새벽에 통보하고 3자 통화하자고 했다. 그때 미주가 내가 얘기했다고 하라고 하더라. 그게 너무 고마웠다"라며 고마움을 전했다. 그러자 이미주는 "언니 걔는 진짜 쓰레기예요"라며 분노를 참지 못했고, 이니셜을 공개하라는 뚜지의 제안에 실제로 이니셜을 공개할까 망설이는 모습을 보여 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)