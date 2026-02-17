'아니근데진짜' 조현아, 임우일과 '맞춘 듯 똑 닮은 얼굴'…"닮았다는 말 많이 들어"

이미지 확대하기

조현아가 임우일과 똑 닮은 외모로 눈길을 끌었다.16일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'에서는 이미주와 조현아, 뚜지가 3대 3 미팅을 했다.이날 카이와 탁재훈은 뚜지의 등장에 깜짝 놀랐다. 두 사람은 "저분은 또 왜 왔냐? 돈 받았냐?"라며 물었다.그러자 주선자 이상민은 "뚜지는 늘 온다"라고 둘러댔다. 이에 뚜지는 어깨를 노출시키며 매력 발산을 했다. 하지만 이 행동은 모두를 기함하게 만들어 폭소를 자아냈다.그리고 곧 남자 메기가 등장했다. 임우일의 등장에 카이는 "메기 남인가요?"라고 했고, 탁재훈은 "진짜 메기가 온 건가요?"라고 물어 웃음을 자아냈다. 또한 뚜지는 먹던 것까지 뱉어내며 폭풍적인 반응을 보여 눈길을 끌었다.조현아는 임우일에 대해 "약간 외국 스타일이다"라고 했다. 그러자 임우일은 "저한테 플러팅 하시는 거냐, 꼬마 아가씨 귀엽네"라며 플러팅을 했다.그리고 이를 본 뚜지는 "두 분 그림체가 잘 맞아요"라고 했다. 이에 조현아는 실제로 임우일을 닮았다는 말을 많이 들었다고 했다. 실제로 비교한 두 사람은 맞춘 듯 똑 닮은 얼굴로 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)