'아니근데진짜' 조현아, 임우일과 '맞춘 듯 똑 닮은 얼굴'…"닮았다는 말 많이 들어"

16일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'에서는 이미주와 조현아, 뚜지가 3대 3 미팅을 했다.
이날 카이와 탁재훈은 뚜지의 등장에 깜짝 놀랐다. 두 사람은 "저분은 또 왜 왔냐? 돈 받았냐?"라며 물었다.
그러자 주선자 이상민은 "뚜지는 늘 온다"라고 둘러댔다. 이에 뚜지는 어깨를 노출시키며 매력 발산을 했다. 하지만 이 행동은 모두를 기함하게 만들어 폭소를 자아냈다.
그리고 곧 남자 메기가 등장했다. 임우일의 등장에 카이는 "메기 남인가요?"라고 했고, 탁재훈은 "진짜 메기가 온 건가요?"라고 물어 웃음을 자아냈다. 또한 뚜지는 먹던 것까지 뱉어내며 폭풍적인 반응을 보여 눈길을 끌었다.
조현아는 임우일에 대해 "약간 외국 스타일이다"라고 했다. 그러자 임우일은 "저한테 플러팅 하시는 거냐, 꼬마 아가씨 귀엽네"라며 플러팅을 했다.
그리고 이를 본 뚜지는 "두 분 그림체가 잘 맞아요"라고 했다. 이에 조현아는 실제로 임우일을 닮았다는 말을 많이 들었다고 했다. 실제로 비교한 두 사람은 맞춘 듯 똑 닮은 얼굴로 눈길을 끌었다.
(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
