[날씨] 설 당일 아침 '쌀쌀'…낮 기온은 평년 수준

설 당일인 오늘 아침 공기가 어제보다 차갑습니다.



서울의 현재 기온 영하 3도를 가리키고 있고요.



서산은 어제 같은 시각과 비교해 6도가량이나 기온이 뚝 떨어졌습니다.



해가 뜨면서 기온이 점차 오르겠고 낮 기온은 평년과 비슷하겠습니다.



낮에 기온이 오르면서 강이나 호수에 얼었던 얼음이 깨질 위험이 있습니다.



안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



영남 지역의 대기는 차차 건조해지겠고요.



동쪽 산지를 중심으로는 순간적으로 초속 15에서 20m 안팎의 강한 바람이 불어들 때 있겠습니다.



성묘에 가실 때는 불씨 단속 철저하게 해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



대기의 흐름은 원활해서 먼지에 대한 걱정 없겠습니다.



어제 비나 눈이 내린 동쪽 지역을 중심으로는 빙판길이 생기거나 도로 살얼음 나타나는 곳 있겠습니다.



미끄럼 사고 유의해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 살펴보시면 전주의 낮 최고 기온 8도, 부산은 13도까지 오르겠고요.



영남 내륙을 중심으로는 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



연휴의 마지막 날까지 날씨로 인한 불편함은 없겠습니다.



(안수진 기상캐스터)