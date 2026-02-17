뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

최가온 금의환향…"두쫀쿠·마라탕 먹고 싶어요"

이정찬 기자
작성 2026.02.17 08:08 조회수
PIP 닫기
밀라노 동계올림픽에서 우리 선수단 첫 금메달을 따낸 스노보드 최가온 선수가 어제(16일) 귀국했습니다.

경기장에서 차분한 모습과는 또 다른 10대 다운 발랄함을 보여줬습니다.

뜨거운 환호 속에 입국장에 들어선 최가온은, 반짝이는 금메달을 자랑스럽게 들어 보였습니다.

[최가온/스노보드 국가대표 : 이렇게까지 많이 와주실지 몰라서 살짝 당황스럽고 부끄럽기도 하지만, 그만큼 또 행복하고 너무 감사드려요.]

먹고 싶은 음식을 떠올리면서는 17세 고등학생 다운 모습도 보여줬습니다.

[최가온/스노보드 국가대표 : 두바이 쫀득 쿠키가 너무 먹고 싶었는데 그걸 다른 분들이 밀라노에서 주셔 가지고 (먹었어요.) 마라탕 제일 먹고 싶어요.]

우상으로 여기던 쇼트트랙 대표팀 에이스 최민정과 만난 얘기도 전했습니다.

[최가온/스노보드 국가대표 : 선수촌에서 만나서 그냥 서로 계속 '멋있다, 멋있다' 그런 이야기 계속 했었어요.]

그리고 더 높은 비상을 약속했습니다.

[최가온/스노보드 국가대표 : 보여드릴 수 있는 기술, 또 다양하게 항상 보여드리고 싶습니다. 새해 복 많이 받으세요.]

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 하성원, 디자인 : 최재영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지