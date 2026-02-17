장동혁 콕 집어 "다주택자 특혜 유지해야?"…"불효자는 웁니다"

<앵커>



이재명 대통령이 '국민의힘은 다주택자에 대한 특혜를 유지해야 한다고 보느냐'면서 장동혁 대표를 콕 집어 질문을 던졌습니다. 장 대표는 대통령 글 때문에 시골집에 사는 연로한 어머니가 걱정이 크다면서 "불효자는 운다"고 SNS에 썼습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 어제(16일) 새벽 SNS에 "집은 투자수단일 수도 있지만, 기본적으로 주거수단"이라면서 "누군가 살지도 않을 집을 사 모으는 바람에 주거용 집이 부족해 온갖 사회문제를 야기한다면 최소한 권장할 일이 못 되는 건 분명하다"고 적었습니다.



이어 장동혁 국민의힘 대표가 청와대에 오면 여쭤보고 싶었다며 "국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 이들을 보호하며 기존의 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보느냐"고 물었습니다.



이 대통령은 글의 말미에 국민의힘이 자신을 겨냥해 "분당 아파트를 팔고 주식을 사라"고 주장했다는 내용과 민주당이 "장동혁 대표가 보유한 주택이 6채"라고 지적했다는 내용을 담은 기사를 인용하기도 했습니다.



장동혁 대표는 대통령의 글 때문에 95살 노모의 걱정이 커 '이 집을 없애려면 내가 얼른 죽어야지'라고 말씀하신다며 "새해 벽두부터 불효자는 운다"고 SNS에 썼습니다.



'보유 주택이 6채'라고 여권이 자신을 겨냥하는 데 대해 장 대표는 노모가 거주하는 충남 보령의 단독주택을 예로 들며, 모든 다주택자를 투기세력으로 몰지 말라고 주장한 셈입니다.



여야도 논쟁을 이어갔습니다.



[박경미/민주당 대변인 : 효심을 방패 삼아 다주택 보유라는 논점을 흐리는 것은 정치적 책임 회피에 불과합니다.]



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 모든 다주택자를 마귀로 규정하는 이재명식 사고에는 동의할 수 없습니다.]



청와대 관계자는 국가의 미래를 위해 건설적인 논의를 하자는 게 이 대통령이 글을 올린 본의라고 SBS에 전했습니다.



