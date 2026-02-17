[여론조사] 검사 '보완수사권' 줄까?…긍정 49%·부정 38%

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 전국 조사 일시 : 2026년 2월 12일~14일

조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 1,004명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 11.3%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 1월 말 행정안전부 주민등록인구 기준)



<앵커>공소청 검사에게도 기존검사와 마찬가지로 보완수사권을 주는 게 좋을지 대해서도 물었습니다. 정부는 예외적인 경우에는 필요하다는 입장이지만, 민주당은 아예 검사에게 수사권을 주지 않는 걸로 당론을 정했죠. 정부와 여당 사이에도 이견이 있는 사안인데, 저희 여론 조사에서는 보완수사권을 주는 게 긍정적이라는 응답이 49%, 부정적이란 응답이 38%로 나타났습니다.이어서 하정연 기자입니다.<기자>기소를 맡을 공소청 검사들에게 보완수사권을 주는 방안에 대해 어떻게 생각하는지 물었습니다.부실 또는 불공정 수사를 막기 위해 '긍정적'이라는 응답이 49%, 검사가 수사권을 갖는 현 체제가 유지되므로 '부정적'이라는 응답이 38%로 나타났습니다.찬성이 반대보다 11%포인트 더 높은 겁니다.민주당 지지층만 보면 긍정 40%, 부정 50%로, 보완수사권 줘서는 안 된단 의견이 더 많았습니다.반면, 국민의힘 지지층은 긍정 62%, 부정 27%였습니다.통일교와 신천지의 선거 개입과 불법 정치자금 의혹에 대해 특검이 필요하다고 보는지 물었더니, 둘 다 필요 84%, 통일교만 필요 4%, 신천지만 필요 1%, 둘 다 필요 없다 7%로 조사됐습니다.김경 전 서울시의원이 강선우 의원에게 금품을 제공했다는 공천헌금 의혹 등에 대한 특검 도입의 필요성도 물었는데, 경찰 수사 결과를 보고 특검 여부를 판단해야 한다 50%, 경찰 수사가 미진해 보이므로 특검을 도입해야 한다가 39%였습니다.민주당 지지층은 64%대 28%였지만, 국민의힘 지지층은 30%대 59%로 달랐습니다.내란 특검이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대해 사형을 구형한 가운데, 오는 19일로 예정된 법원의 1심 선고를 어떻게 전망하는지 알아봤습니다.응답자들의 27%는 사형, 32%는 무기징역, 21%는 유기징역, 14%는 무죄로 전망했습니다.민주당 지지층은 사형 43%, 무기징역 40%, 유기징역 14%, 무죄 1%였고, 국민의힘 지지층은 사형 5%, 무기징역 24%, 유기징역 25%, 무죄 40%였습니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 12일부터 14일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사를 통해 전국 유권자 1,004명의 응답을 얻었고, 응답률은 11.3%였으며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%포인트입니다.(영상편집 : 최혜영, 디자인 : 최재영·이예솔)