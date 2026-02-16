뉴스
봅슬레이 2인승 김진수팀, 1·2차 12위…석영진팀 19위

이정찬 기자
작성 2026.02.16 23:04
봅슬레이 2인승 김진수팀, 1·2차 12위…석영진팀 19위
▲ 16일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 슬라이딩센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 봅슬레이 남자 2인승 1차 시기에서 김진수와 김형근이 힘차게 출발하고 있다.

밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 나선 봅슬레이 남자 2인승의 '김진수 팀'과 '석영진 팀'이 1·2차 시기에서 중위권에 자리했습니다.

파일럿 김진수, 브레이크맨 김형근(이상 강원도청)으로 구성된 김진수 팀은 오늘(16일) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 대회 남자 2인승 1·2차 시기에서 합계 1분 51초 69로 26개 팀 중 12위에 올랐습니다.

김진수 팀은 지난해 11월 이번 올림픽 경기가 열리는 코르티나 트랙에서 열린 시즌 첫 월드컵에서 4위에 오르며 기대를 모은 바 있습니다.

오늘 1차 시기에선 55초 53으로 5위에 올랐지만 이어진 2차 시기에선 56초 16으로 전체 15위에 그치며 합계 순위도 밀려났습니다.

파일럿 석영진(강원도청)과 브레이크맨 채병도(가톨릭관동대)로 꾸려진 석영진 팀은 1분 52초 50의 기록으로 19위에 자리했습니다.

1·2차 시기에선 썰매 강국 독일 팀들이 1∼3위를 싹쓸이했습니다.

요하네스 로흐너-게오르크 플라이슈하우어가 1분 49초 90으로 1위를 차지했고, 프란체스코 프리드리히-알렉산더 슐러(1분 50초 70), 아담 아무어-알렉산더 샬러(1분 51초 14)가 뒤를 이었습니다.

최종 순위가 가려질 3·4차 시기는 한국시간 모레 오전 3시에 열립니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
