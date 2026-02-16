뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

쇼트트랙 남자 대표팀, '조 1위'로 계주 결승 진출

이정찬 기자
작성 2026.02.16 21:23 조회수
쇼트트랙 남자 대표팀, '조 1위'로 계주 결승 진출
▲ 왼쪽부터 쇼트트랙 이정민, 임종언, 이준서, 황대헌, 신동민 선수

쇼트트랙 남자 대표팀이 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 결승 진출에 성공했습니다.

임종언(고양시청), 신동민(화성시청), 이준서, 이정민(이상 성남시청)이 출전한 우리나라는 오늘(16일) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 남자 5,000ｍ 계주 준결승 2조에서 6분52초708의 기록으로 조 1위에 올라 각 조 상위 2개 팀에 주는 결승 진출 티켓을 따냈습니다.

남자 대표팀은 21일 오전 5시 15분에 열리는 결승에서 20년 만의 올림픽 쇼트트랙 남자 5,000ｍ 계주 금메달을 노립니다.

한국 남자 대표팀은 2006 토리노 동계 올림픽 이후 한 번도 단체전 금메달을 목에 걸지 못했습니다.

준결승 2조에서 네덜란드, 벨기에, 일본과 경쟁한 대표팀은 레이스 중반까지 후미에서 체력을 아끼면서 기회를 엿봤습니다.

3번 주자인 이정민의 활약이 돋보였습니다.

25바퀴를 남기고 일본과 벨기에를 차례대로 제치면서 2위로 치고 올라왔습니다.

이후 한국은 네덜란드에 이어 2위를 지키다가 결승선 11바퀴를 남기고 이정민이 다시 힘을 냈습니다.

아웃 코스로 빠져나가 네덜란드를 제치며 1위로 올라섰습니다.

한국은 다시 네덜란드에 선두 자리를 내줬지만 결승선 7바퀴를 남기고 이정민이 재역전에 성공했습니다.

이어 신동민도 속도를 올리며 2위 그룹과 거리를 벌렸고, 이준서에 이어 마지막 주자인 임종언이 가장 먼저 결승선을 통과하며 1위를 확정했습니다.

한국은 2조 2위 네덜란드와 1조 1위 캐나다, 2위 이탈리아와 메달 색을 놓고 결승에서 다툽니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지