[속보] 쇼트트랙 김길리, 동계올림픽 여자 1,000ｍ 동메달

▲ 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 동메달을 따낸 김길리가 관중을 향해 손을 흔들고 있다.

쇼트트랙 여자 대표팀의 김길리(성남시청)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 1,000ｍ에서 동메달을 차지했습니다.김길리는 오늘(16일) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 여자 1,000ｍ 결승에서 1분28초614의 기록으로 산드라 펠제부르(네덜란드), 코트니 사로(캐나다)에 이어 3번째로 결승선을 통과했습니다.김길리의 개인 통산 첫 올림픽 메달이자 이번 대회 여자 쇼트트랙 대표팀의 첫 메달입니다.우리나라는 8일 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달), 10일 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 13일 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고·금메달), 쇼트트랙 남자 1,000ｍ 임종언(고양시청·동메달), 15일 쇼트트랙 남자 1,500ｍ 황대헌(강원도청·은메달)에 이어 지금까지 총 6개의 메달을 수확했습니다.(사진=연합뉴스)