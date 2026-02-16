뉴스
[SBS 설 여론조사] 보완수사권 '긍정' 49%·'부정' 38%

하정연 기자
작성 2026.02.16 20:00
SBS가 설을 맞아 정치, 사법 현안 등에 대한 여론조사를 했습니다.

우선, 기소를 맡을 공소청 검사들에게 보완수사권을 주는 방안에 대해 어떻게 생각하는지 물었습니다.
부실 또는 불공정 수사를 막기 위해 '긍정적'이란 응답이 49%, 검사가 수사권을 갖는 현 체제가 유지되므로 '부정적'이란 응답이 38%로 나타났습니다.
민주당 지지층만 보면, 긍정 40%, 부정 50%로, 보완수사권 줘선 안 된단 의견이 더 많았습니다.
반면, 국민의힘 지지층은 긍정 62%, 부정 27%였습니다.
통일교와 신천지의 선거 개입과 불법 정치자금 의혹에 대해 특검이 필요하다고 보는지 물었더니, 둘 다 필요 84%, 통일교만 필요 4%, 신천지만 필요 1%, 둘 다 필요 없다 7%로 조사됐습니다.
김경 전 서울시의원이 강선우 의원에게 금품을 제공했다는 공천헌금 의혹 등에 대한 특검 도입의 필요성도 물었는데, 경찰 수사 결과를 보고 특검 여부를 판단해야 한다 50%, 경찰 수사가 미진해 보이므로 특검을 도입해야 한다 39%였습니다.
민주당 지지층은 64% 대 28%였지만, 국민의힘 지지층은 30% 대 59%로 달랐습니다.

내란 특검이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대해 사형을 구형한 가운데, 오는 19일로 예정된 법원의 1심 선고를 어떻게 전망하는지도 알아봤습니다.
응답자들의 27%는 사형, 32%는 무기징역, 21%는 유기징역, 14%는 무죄로 전망했습니다.
민주당 지지층은 사형 43%, 무기징역 40%, 유기징역 14%, 무죄 1%였고, 국민의힘 지지층은 사형 5%, 무기징역 24%, 유기징역 25%, 무죄 40%였습니다.

이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 12일부터 14일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사를 통해 전국 유권자 1,004명의 응답을 얻었고, 응답률은 11.3%였으며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p입니다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

<조사 개요>

의뢰 기관 : SBS
수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)
조사 지역 : 전국 조사 일시 : 2026년 2월 12일~14일
조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)
조사 방법 : 무선 전화면접조사
표본 크기 : 1,004명  (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p)
표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출
피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출
응답률 : 11.3%
가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 1월 말 행정안전부 주민등록인구 기준)

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.
