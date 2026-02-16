여자농구 BNK, 신한은행 잡고 공동 4위로…안혜지 3점 버저비터

▲ 슛 던지는 안혜지

여자 프로농구 부산 BNK가 안혜지의 버저비터 3점슛으로 인천 신한은행을 격파하고 공동 4위로 올라섰습니다.BNK는 오늘(16일) 인천 도원체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 신한은행의 끈질긴 추격을 58대 55로 따돌렸습니다.5연패 뒤 2연승을 기록한 BNK는 5위에서 아산 우리은행과 공동 4위(12승 13패)로 올라서며 4강 플레이오프 진출 경쟁을 더 뜨겁게 만들었습니다.신한은행 상대 시즌 전적에서도 4승 1패로 우위를 이어갔습니다.신한은행은 4승 20패로 최하위에 머물렀습니다.BNK가 48대 39, 9점 차로 앞선 채 맞은 4쿼터에서 신한은행이 신지현의 득점포를 앞세워 맹렬하게 추격했습니다.4쿼터 중반, 신지현의 3점슛과 신지현의 어시스트에 이은 미마 루이의 골 밑 득점이 연달아 터지면서 신한은행은 49대 51, 2점 차까지 따라붙었습니다.신한은행은 종료 6초를 남기고는 안혜지의 턴오버로 공격권을 가져가 동점 기회를 잡았습니다.그리고 3초를 남기고 신한은행 신이슬이 골 밑 득점에 성공해 승부는 연장전으로 향하는 듯했습니다.하지만 동점의 빌미를 내준 안혜지가 해결사로 나섰습니다.단독 드리블로 상대 진영으로 내달려 시간에 쫓기면서 던진 3점슛이 림을 갈랐습니다.신지현이 경합했으나 안혜지의 손을 떠난 공은 백보드를 맞고 림을 통과했습니다.심판진 비디오 판독 결과 안혜지의 슛은 버저가 울리기 전 이뤄진 것으로 확인됐고, 그대로 BNK의 승리가 확정됐습니다.안혜지는 버저비터를 포함해 17점을 올리고 어시스트 6개를 기록하며 맹활약했습니다.김소니아도 17점을 넣고 리바운드 9개를 잡아내며 힘을 보탰습니다.신한은행에서는 신지현이 16점으로 분투했으나 팀 패배로 빛이 바랬습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)