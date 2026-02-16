병력 줄어도 경계 "이상 무"…'효율화'로 돌파

<앵커>



해안 경계를 담당하는 군부대는 작전 범위가 넓은 탓에 부담이 컸습니다. 특히 병력 감소로 감시와 출동 인원이 부족해지면서 어려움이 가중됐는데요. 이런 상황에서 감시 장비를 통합 운영해 효율성을 끌어올린 부대가 있습니다.



김수영 기자가 취재했습니다.



<기자>



강릉항 앞바다에 등장한 이상 물체가 우리 군의 레이더에 포착되자 감시병이 즉각 지휘관에 보고합니다.



상황실 지휘관은 영상으로 현장 상황을 보면서 각종 지시를 내립니다.



[임중석/23경비여단 1해안경비대대 대대장 : 해당 물체가 속도가 있는지 동력 여부를 확인해주고 침로(침투 경로)와 방향에 대해서 보고할 것.]



더 자세히 확인하기 위해 감시 병력이 추가로 투입됩니다.



출동 지시를 받은 무장한 기동타격중대 병력이 이상 물체로 접근합니다.



해안 경계 부대의 훈련 상황입니다.



이 부대는 동해안 40여km의 해안을 경계하는 임무를 맡고 있습니다.



레이더기지 따로, 현장 소초 따로, 감시와 출동 임무를 수행해 왔는데, 지난해 1월부터는 열 영상 감시 장비 등을 한곳에 모아서 통합 상황실을 운영하고, 출동 병력은 '기동타격' 임무만 집중할 수 있게 바뀌었습니다.



지휘관도 구두보고만으로 상황을 판단하는 게 아니라 직접 고화질 영상을 보면서 신속히 대응할 수 있게 됐습니다.



[임중석/23경비여단 1해안경비대대 대대장 : 해상 상황을 입체적으로 관리하고 유사시 즉각 대응할 수 있는 대비 태세를 유지하고 있습니다.]



고정감시 장비로 확인하기 어려운 절벽과 암석 지역 등은 드론을 활용해 감시 정찰하게 됩니다.



[이후람/23경비여단 1해안경비대대 기동타격팀장 : 해변 뛴걸음, 야간 즉각 조치 사격 등 체력 단련과 교육 훈련에 집중함으로써 기동 타격대 중대의 역량 강화를 실시하고 있습니다.]



군은 앞으로 감시 장비에 인공지능 기술을 도입해 미상 물체의 식별 능력을 더 높일 계획입니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 김진원)