'1천억대 부패 의혹' 우크라 전 장관, 출국 시도 중 체포

▲ 게르만 갈루셴코 전 에너지 장관
러시아와 전쟁 와중에 천문학적 규모의 부패 사건에 연루돼 사임한 우크라이나의 전직 장관이 출국을 시도하다 체포됐습니다.
현지 시간 15일 영국 BBC에 따르면 우크라이나 국가반부패국은 게르만 갈루셴코 전 에너지 장관을 국경에서 붙잡았다고 밝혔습니다.
갈루셴코 전 장관은 1억 달러, 우리 돈 약 1천5백억 원 가까운 규모의 뇌물 수수 의혹 사건에 연루돼 지난해 11월 사임한 인물입니다.
수사 당국은 국영 원자력발전소 운영사 에네르고아톰 계약 과정에서 계약금의 10~15%에 해당하는 리베이트가 조직적으로 오갔고, 이 돈이 세탁 과정을 거쳐 해외로 반출됐다고 발표했습니다.
3년간 우크라이나의 에너지부를 이끌었던 전 장관은 뇌물을 수수한 인물 중 한 명으로 지목됐지만, 혐의를 강하게 부인해왔습니다.
수사당국은 갈루셴코 전 장관을 수도 키이우로 이송해 추가 조사를 벌일 예정입니다.
이번 사건은 볼로디미르 젤렌스키 대통령에게도 부담으로 작용할 전망입니다.
젤렌스키 대통령은 2019년 집권 당시 반부패 개혁을 핵심 공약으로 내세웠지만, 지난해 11월에도 측근 올렉시 체르니쇼우 전 부총리가 뇌물 수수 혐의로 기소되는 등 부패가 근절되지 않고 있습니다.
우크라이나는 2022년 러시아 침공 이후 선거를 중단한 상태지만, 또 다른 전직 각료가 연루된 이번 사건을 계기로 젤렌스키 정부에 대한 국내·외 압박이 더욱 거세질 가능성도 제기되고 있습니다.
(사진=게티이미지)
