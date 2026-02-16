'1천억대 부패 의혹' 우크라 전 장관, 출국 시도 중 체포

▲ 게르만 갈루셴코 전 에너지 장관

러시아와 전쟁 와중에 천문학적 규모의 부패 사건에 연루돼 사임한 우크라이나의 전직 장관이 출국을 시도하다 체포됐습니다.현지 시간 15일 영국 BBC에 따르면 우크라이나 국가반부패국은 게르만 갈루셴코 전 에너지 장관을 국경에서 붙잡았다고 밝혔습니다.갈루셴코 전 장관은 1억 달러, 우리 돈 약 1천5백억 원 가까운 규모의 뇌물 수수 의혹 사건에 연루돼 지난해 11월 사임한 인물입니다.수사 당국은 국영 원자력발전소 운영사 에네르고아톰 계약 과정에서 계약금의 10~15%에 해당하는 리베이트가 조직적으로 오갔고, 이 돈이 세탁 과정을 거쳐 해외로 반출됐다고 발표했습니다.3년간 우크라이나의 에너지부를 이끌었던 전 장관은 뇌물을 수수한 인물 중 한 명으로 지목됐지만, 혐의를 강하게 부인해왔습니다.수사당국은 갈루셴코 전 장관을 수도 키이우로 이송해 추가 조사를 벌일 예정입니다.이번 사건은 볼로디미르 젤렌스키 대통령에게도 부담으로 작용할 전망입니다.젤렌스키 대통령은 2019년 집권 당시 반부패 개혁을 핵심 공약으로 내세웠지만, 지난해 11월에도 측근 올렉시 체르니쇼우 전 부총리가 뇌물 수수 혐의로 기소되는 등 부패가 근절되지 않고 있습니다.우크라이나는 2022년 러시아 침공 이후 선거를 중단한 상태지만, 또 다른 전직 각료가 연루된 이번 사건을 계기로 젤렌스키 정부에 대한 국내·외 압박이 더욱 거세질 가능성도 제기되고 있습니다.(사진=게티이미지)