일 오사카 도톤보리 관광지 주변서 흉기 사건…10대 1명 숨져

▲ 오사카 도톤보리 길거리

한국인 관광객도 많이 찾는 일본 오사카 시내 번화가 도톤보리 지역 '글리코' 간판 주변에서 10대 3명이 흉기에 찔려 1명이 숨졌습니다.현지 언론에 따르면 지난 14일 밤 자정 가까운 시간 오사카시 신사이바시스지 도로 인근 건물 1층 입구에서 '사람이 찔렸다'는 신고가 접수됐습니다.출동한 경찰은 사건 현장에서 흉기에 찔린 17세 소년 3명을 발견해 병원으로 이송했지만 1명은 결국 숨졌습니다.경찰은 이튿날 오전 현장에서 약 1.5㎞ 떨어진 도로에서 용의자로 20대 남성 한 명을 긴급체포했습니다.용의자는 평소 사건 현장 주변을 자주 오가며 흉기에 찔린 3명과 알고 지내온 사이인 것으로 전해졌습니다.용의자는 "위협하려 한 것"이며 "숨지게 할 의도는 없었다"고 경찰에 진술했다고 요미우리신문은 전했습니다.달리는 남성 모습을 담은 제과업체 에자키 글리코의 간판 주변은 관광 명소인 동시에 불량 청소년들도 많은 장소로 알려져 있습니다.(사진=게티이미지코리아)