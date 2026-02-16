[여론조사] SBS 설 특집 여론조사…검사 보완수사권 부여?

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 전국 조사 일시 : 2026년 2월 12일~14일

조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 1,004명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 11.3%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 1월 말 행정안전부 주민등록인구 기준)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

SBS가 사법, 정치 현안 등에 대한 여론조사를 진행했습니다.기소를 맡을 공소청 검사들에게 보완수사권을 주는 방안에 대해 어떻게 생각하는지 물었습니다.통일교와 신천지의 선거 개입과 불법 정치자금 의혹에 대해 특검이 필요하다고 보는지도 알아봤습니다.김경 전 서울시의원이 강선우 의원에게 금품을 제공했다는 공천헌금 의혹 등에 대한 특검을 도입할지 여부에 대한 여론도 조사했습니다.내란 특검이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대해 사형을 구형한 가운데, 오는 19일로 예정된 법원의 1심 선고를 어떻게 전망하는지도 알아봤습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과 전해 드립니다.이번 조사는 SBS가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 12일부터 14일까지 사흘 동안 무선 전화면접조사를 통해 전국 유권자 1,004명의 응답을 얻었고, 응답률은 11.3%였으며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 SBS 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.