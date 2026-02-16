[여론조사] SBS 설 특집 여론조사…대통령 국정지지도는?

<조사 개요>



의뢰 기관 : SBS

수행 기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사 지역 : 전국 조사 일시 : 2026년 2월 12일~14일

조사 대상 : 전국에 거주하는 유권자 (만 18세 이상 남녀)

조사 방법 : 무선 전화면접조사

표본 크기 : 1,004명 (표본 오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p)

표집 방법 : 성, 연령, 지역 할당 후 무선 가상번호 추출

피조사자 선정 방법 : 성/연령/지역 비례에 따른 할당 추출

응답률 : 11.3%

가중치 부여 방식 : 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여 (셀 가중), (2026년 1월 말 행정안전부 주민등록인구 기준)



SBS가 설 여론조사를 통해 이재명 대통령의 국정 지지도를 알아봤습니다.이 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 응답자들에겐 가장 잘한다고 생각하는 분야를 추가로 물었고, 부정적으로 평가한 응답자들엔 가장 못한다고 생각하는 분야를 알아봤습니다.6월 지방선거와 관련해 여당 후보를 지지하는지, 야당 후보를 지지하는지도 조사했습니다.'지선 전 조국혁신당과 합당' 논의를 중단한 민주당의 결정이 민주당의 지방선거 결과에 어떤 영향을 미칠 거라고 보는지, 또 한동훈 전 대표를 제명한 국민의힘의 결정이 국민의힘의 지선 결과에 어떤 영향을 미칠 거라고 보는지 알아봤습니다.잠시 후 SBS 8뉴스에서 자세한 여론조사 결과 전해 드립니다.