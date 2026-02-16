뉴스
일본 10∼20대 6%, 'SNS 병적 사용' 의심

곽상은 기자
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

일본의 10대와 20대 가운데 6%가량이 SNS 즉 소셜미디어에 높은 중독성을 보이는 '병적 사용'이 의심된다는 조사 결과가 나왔습니다.

일본 요미우리신문은 오늘(16일)자 보도에서 일본 국립의료기관인 구리하마의료센터가 지난해 1∼2월 9천 명(응답자 4천650명)을 우편으로 설문 조사한 결과 SNS를 병적으로 사용하는 것으로 의심되는 응답자가 10대 남성 7.1%, 10대 여성 7.5%로 각각 추정됐다고 밝혔습니다.

20대 연령층에선 남성 4.8%, 여성 5.0%였습니다.

30대 이상에선 0∼1% 수준에 그쳤습니다.

구리하마의료센터는 SNS 중독증을 판별하기 위해 'SNS를 사용할 수 없을 때 기분이 나빠졌느냐', '불쾌한 감정에서 벗어나기 위해 SNS를 사용했느냐' 등 9가지 설문 항목을 제시했습니다.

이번 조사에서 병적 사용이 의심되는 응답자의 27%는 SNS 등 사용을 둘러싸고 "가족에게 폭언이나 폭력을 행사한 적이 있다"고 답했고 "30일 이상 학교에 결석했다"라거나 "6개월 이상 집에 틀어박혀 있었다"고 답한 경우도 각각 6%와 5%를 차지했습니다.

신문은 "이번 조사는 SNS 중독 실태에 대한 일본 내 첫 공공 조사"라며 "청년층에 대한 대책을 강화할 필요가 있다"고 강조했습니다.
