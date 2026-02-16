뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[D리포트] 오현규, 상대 실수 틈타 '원샷원킬'…환상 힐킥 도움까지

최희진 기자
작성 2026.02.16 14:15 수정 2026.02.16 14:38 조회수
PIP 닫기
축구 대표팀 공격수 오현규가 튀르키예 베식타시로 이적한 뒤 2경기 연속골을 터뜨리며 팀 승리에 기여했습니다.

바샥셰히르와의 리그 원정경기에 선발출전한 오현규는 팀이 1대 0으로 끌려가던 전반 43분 동점골을 터뜨렸습니다.

상대 수비수가 공을 다루는 과정에서 그라운드에 넘어지자, 재빨리 공을 가로채 골키퍼와 1대 1 상황에서 침착하게 오른발 슈팅으로 마무리했습니다.

지난주 데뷔전에서 환상적인 오버헤드킥 골에 이어 이적 두 번째 경기에서도 골 맛을 봤습니다.

오현규는 후반 14분에는 역전골까지 도왔습니다.

수비수를 등진 상황에서 절묘한 뒤꿈치 패스로 결정적인 기회를 만들었고, 오르쿤 퀴크취가 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었습니다.

오현규는 베식타시 이적 후 2경기에서 2골 도움 1개를 기록하며 강렬한 인상을 남겼습니다.

오현규는 2대 1로 앞선 후반 41분 교체됐습니다.

이후 베식타시는 후반 43분 헤더 동점 골을 내줘 다 잡은 승리를 놓치는 듯했는데, 후반 추가 시간이 끝나기 직전 헤키모을루가 극적인 결승 골을 터뜨려 3대 2 짜릿한 승리를 거뒀습니다.

귀중한 승점 3점을 챙긴 베식타시는 18개 팀 중 5위를 지켰습니다.

(취재 : 최희진, 영상편집 : 이재성, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
최희진 기자 사진
최희진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지