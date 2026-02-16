일 시민 10명 중 6명, '총선 압승' 자민당에 "의석 너무 많아"

▲ 총선 유세 중인 다카이치 일본 총리

일본 집권 자민당이 최근 총선거에서 압승한 데 대해 자민당 의석이 너무 많다는 의견을 가진 시민이 10명 중 6명이나 된다는 조사 결과가 나왔습니다.아사히신문은 지난 14∼15일 유권자 1천226명(응답자 기준)을 설문한 결과 자민당의 중의원 의석수에 대해 '너무 많다'는 응답자가 62%를 차지했다고 오늘(16일) 보도했습니다.'딱 좋다'는 29%에 그쳤고, '너무 적다'는 2%였습니다.'너무 많다'는 응답률은 20대 이하에서는 44%에 그쳤지만 연령대가 높아질수록 상승해 70대 이상에서는 75%에 달했습니다.다카이치 내각 지지층에서도 51%가 '너무 많다'고 응답했습니다.다카이치 내각을 지지한다는 응답자는 63%로, 한 달 전의 67%보다는 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.'국론을 양분할 정도의 대담한 정책' 추진 의지를 밝히고 있는 다카이치 총리가 최우선으로 주력하기를 바라는 정책으로는 '고물가 대책'이 51%로 가장 높았고 이어 '육아 및 사회보장' 19% '외교·방위' 13%, '외국인정책' 9%, '헌법 개정' 2% 등 순으로 나타났습니다.찬반 여론이 갈리는 정책에 대해서는 '신중히 진행하는 게 좋다' 63%, '적극적으로 진행하는 게 좋다' 30%로 조사됐습니다.니혼게이자이신문도 지난 13∼15일 TV도쿄와 함께 946명을 설문한 결과, 이번 총선 결과 자민당 의석수에 대해 '더 적었어도 좋았다' 49%, '타당한 결과였다' 44%, '더 많았어도 좋았다' 4% 등 순으로 응답률이 높았다고 오늘 보도했습니다.이 신문의 조사에서 다카이치 내각에 대한 지지율은 69%로 한 달 전의 67%보다 소폭 올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)