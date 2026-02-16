뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

중 왕이 "일 총리, 중 주권 도전" 주장에…일 "사실과 달라"

곽상은 기자
작성 2026.02.16 12:57 조회수
중 왕이 "일 총리, 중 주권 도전" 주장에…일 "사실과 달라"
▲ 왕이 중국 외교부장

일본 정부는 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 (외교부장 겸임)이 다카이치 사나에 총리가 중국 주권에 도전하는 발언을 했다고 비판한 데 대해 "사실과 다르다"고 반박했습니다.

기하라 미노루 관방장관은 오늘(16일) 정례 기자회견에서 "중국 측 주장은 사실에 반한다"며 "어제 외교 경로를 통해 엄격한 의견을 전달했다"고 말했습니다.

기하라 장관은 "국제사회에는 불투명한 군사력 확장을 오랜 기간 지속하고 힘이나 위압에 의한 일방적 현상 변경 시도를 계속 강화하는 나라도 있는 반면 일본은 이런 움직임에 반대한다"고 강조했습니다.

이어 "일본의 방위력 강화는 점점 심각해지는 안보 환경에 대한 것으로, 특정 제3국을 대상으로 한 것이 아니다"라고 주장했습니다.

그는 "일본 정부는 중국과 대화에 열려 있고 앞으로도 냉정하고 적절한 대응을 할 생각"이라고 덧붙였습니다.

앞서 왕 부장은 지난 14일 뮌헨안보회의에서 "일본 총리가 타이완 해협의 유사(有事·전쟁이나 재해 등 긴급상황)는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'를 구성한다고 말했다"며 이는 "중국 국가 주권에 직접 도전한 것"이라며 다카이치 총리의 지난해 11월 '타이완 유사시 개입' 시사 발언을 비판했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지