캘리포니아에도 겨울 폭풍 강타…일부 지역에 2.4ｍ 폭설 예상

▲ 캘리포니아

미국 동부가 최근 기록적인 추위에 시달린 가운데 이번에는 겨울 폭풍이 미 서부 지역에 영향을 미칠 전망입니다.미국 일간 뉴욕타임스는 현지 시간 15일 겨울 폭풍이 미 서부에 접근하면서 캘리포니아주 산간 지역에 최대 2.4ｍ의 눈이 쌓일 수 있다고 보도했습니다.기후예측센터에 따르면 눈은 15일 밤부터 내리겠으며, 시스키유 산맥, 샤스타 산악 지역, 새먼 산의 고지대에 집중될 전망입니다.북부 캘리포니아주 샤스타 카운티 인근 해안 산맥과 캐스케이드산 남부에 사흘간 눈이 이어지면서 고지대에는 1.2∼2.4m, 저지대에는 30㎝ 안팎의 적설량이 예상됩니다.현지 시간 16일 오전부터는 캘리포니아 남서부 로스앤젤레스(LA) 카운티, 벤투라 카운티에 폭우가 이어질 예정입니다.LA시는 16일 오전 6시부터 시 전역에 강풍 주의보를, 오전 9시부터는 홍수 주의보를 발령한다고 밝혔습니다.특히 이날 밤 9시부터 17일 오전 9시까지 팰리세이드, 선셋, 허스트 등 LA 산불 피해를 보았던 지역에서는 토사가 흘러내릴 위험이 있다고 보고 대피 경보를 내렸습니다.국립기상청은 일부 지역에서 "여행이 위험하거나 불가능에 가까워질 수 있다"며 불가피한 경우에는 식량과 물, 여분의 손전등을 차량에 실을 것을 권고했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)