뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

캘리포니아에도 겨울 폭풍 강타…일부 지역에 2.4ｍ 폭설 예상

곽상은 기자
작성 2026.02.16 12:56 조회수
캘리포니아에도 겨울 폭풍 강타…일부 지역에 2.4ｍ 폭설 예상
▲ 캘리포니아

미국 동부가 최근 기록적인 추위에 시달린 가운데 이번에는 겨울 폭풍이 미 서부 지역에 영향을 미칠 전망입니다.

미국 일간 뉴욕타임스는 현지 시간 15일 겨울 폭풍이 미 서부에 접근하면서 캘리포니아주 산간 지역에 최대 2.4ｍ의 눈이 쌓일 수 있다고 보도했습니다.

기후예측센터에 따르면 눈은 15일 밤부터 내리겠으며, 시스키유 산맥, 샤스타 산악 지역, 새먼 산의 고지대에 집중될 전망입니다.

북부 캘리포니아주 샤스타 카운티 인근 해안 산맥과 캐스케이드산 남부에 사흘간 눈이 이어지면서 고지대에는 1.2∼2.4m, 저지대에는 30㎝ 안팎의 적설량이 예상됩니다.

현지 시간 16일 오전부터는 캘리포니아 남서부 로스앤젤레스(LA) 카운티, 벤투라 카운티에 폭우가 이어질 예정입니다.

LA시는 16일 오전 6시부터 시 전역에 강풍 주의보를, 오전 9시부터는 홍수 주의보를 발령한다고 밝혔습니다.

특히 이날 밤 9시부터 17일 오전 9시까지 팰리세이드, 선셋, 허스트 등 LA 산불 피해를 보았던 지역에서는 토사가 흘러내릴 위험이 있다고 보고 대피 경보를 내렸습니다.

국립기상청은 일부 지역에서 "여행이 위험하거나 불가능에 가까워질 수 있다"며 불가피한 경우에는 식량과 물, 여분의 손전등을 차량에 실을 것을 권고했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지