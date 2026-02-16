'시댄스 2.0' 바이트댄스, 현재 1천명인 R&D 칩 개발자 추가 채용

▲ 바이트댄스의 '시댄스2.0' 로고

인공지능 AI 동영상 생성 모델 '시댄스 2.0' 출시로 할리우드를 충격에 빠트린 틱톡 모회사 바이트 댄스가 연구·개발(R&D) 인력 확보에 속도를 내고 있습니다.오늘(16일)자 IT즈자·란징신문 등 중국 매체에 따르면, 현재 R&D 인력이 1천 명에 달하는 바이트댄스가 칩 개발자 추가 채용에 돌입할 예정입니다.사안에 정통한 소식통들은 바이트댄스의 칩 R&D팀에 현재 500여 명의 AI 칩 개발자와 200여 명의 중앙처리장치(CPU) 개발자가 포함돼 있다고 전했습니다.현지 매체들은 바이트댄스의 R&D팀이 칩 설계에 중점을 두고 전용 하드웨어 맞춤 제작과 최적화를 추진하는 동시에 클라우드 환경에서 적용 가능한 칩의 성능 개선과 비용 절감에 주력할 계획이라고 설명했습니다.바이트댄스는 최근 AI 개발에 필요한 AI 칩을 직접 설계해 외부 의존도를 낮추려고 시도하는 것으로 알려졌습니다.로이터통신은 바이트댄스가 '시드칩'(SeedChip)이라는 코드명의 AI칩을 개발 중이며, 삼성전자와 위탁 생산 협력을 협의 중이라고 최근 보도한 바 있습니다.보도에 따르면 바이트댄스는 3월 말까지 샘플 칩을 확보하고, AI 추론 작업용 칩을 올해 최소 10만 개 생산하고 점진적으로는 35만 개까지 생산량을 늘릴 계획입니다.시댄스 2.0은 사진 한 장과 간단한 명령어만으로도 15초 분량의 자연스러운 동영상 제작이 가능하며,진입 장벽은 낮고 완성도는 높다는 점에서 지난해 '딥시크 충격'에 이어 '시댄스 충격'을 불러올 수 있다는 관측을 낳기도 했습니다.바이트댄스가 플랫폼과 AI모델, 영상 생성 기술, 클라우드 인프라 확보에 이어 자체 AI칩 설계까지 성공할 경우 콘텐츠를 만들고 재학습하는 폐쇄형 생태계가 완성될 수 있다는 전망도 나오고 있습니다.싱가포르의 중국 일간지 연합조보는 "바이트댄스는 장기간 자체 개발 칩을 통해 AI 연산을 지원하려고 시도해왔다"며 "이번 (시드칩) 프로젝트 착수는 중대한 이정표"라고 평가했습니다.(사진=글로벌타임스 캡처, 연합뉴스)