일본 지난해 성장률 1.1%…27년 만에 한국 앞서

곽상은 기자
작성 2026.02.16
▲ 일본 도쿄

일본의 지난해 실질 GDP(국내총생산) 성장률이 1.1%를 기록하며, 27년 만에 한국을 앞섰습니다.

일본 내각부가 오늘(16일) 발표한 GDP 속보치를 보면 지난해 일본의 실질 기준 GDP 성장률은 1.1%로, 3년 만의 최고치를 기록했습니다.

일본의 경제 성장률은 2021년 3.6%에서 2022년 1.3%, 2023년 0.7%, 2024년 -0.2%로 우하향 곡선을 그리다가 지난해 반등했습니다.

명목 GDP는 662조 8천억 엔, 우리 돈 약 6천253조 원으로 한 해 전보다 4.5% 증가했습니다.

반면, 한국은행이 발표한 한국의 지난해 실질 GDP 성장률(속보치)은 1.0%였습니다.

이에 따라 한국 경제가 외환위기로 마이너스 성장을 기록한 1998년(-4.9%) 이후 27년 만에 일본의 성장률이 한국을 앞섰습니다.

다만 일본의 경제 성장률은 2023년 속보치에서 한국을 웃돌았지만 확정치에서는 뒤진 적이 있어 향후 성장률 수정치가 나오는 과정에서 변동 여부는 지켜볼 필요가 있습니다.

일단 세계 주요 기관의 내년 전망치는 한국의 성장률이 일본을 다시 앞설 것으로 제시되고 있습니다.

경제협력개발기구 OECD가 지난해 12월 발표한 경제전망 보고서에 따르면 일본의 경제성장률은 지난해 1.1%에서 내년 0.5%로 내려갈 것으로 예상된 반면 한국은 작년 1.0%에서 2.2%로 상승할 것으로 전망됐습니다.

지난해 일본의 분기별 실질 GDP 성장률 (전 분기 대비, 계절조정)을 보면 1분기 0.3%, 2분기 0.5%를 각각 기록한 뒤 3분기에는 -0.7%로 역성장했다 4분기에 0.1%로 반등했습니다.

