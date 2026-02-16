장동혁 "불효자는 웁니다…대통령 글에 노모 걱정 커"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표가 '불효자는 웁니다'란 제목의 글을 자신의 SNS에 올렸습니다.장 대표는 오늘(16일) 페이스북에 "명절이라 95세 노모가 살고 계신 시골집에 왔다"며 "대통령이 X에 올린 글 때문에 노모의 걱정이 크다"라고 적었습니다.앞서 이재명 대통령은 자신의 X 계정에 국민의힘은 다주택자 규제하면 안 된다고 생각하는지 공개적으로 물으면서, '장동혁 주택 6채'란 제목의 기사도 공유했습니다.장 대표의 노모는 충남 보령에 홀로 살고 있고, 노모가 거주하는 단독주택은 장 대표 명의로 된 주택 가운데 하나입니다.장 대표는 자신의 노모가 '이 집 없애려면 내가 얼른 죽어야지'라는 말을 했다며 "공부시켜서 서울 보내놨으면 서울서 국회의원 해야지 왜 고향 내려와서 대통령한테 욕먹고 지랄이냐고 화가 잔뜩 나셨다"고 말했습니다.이어 "홀로 계신 장모님만이라도 대통령의 글을 보지 않으셨으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.장 대표는 다주택자를 '악마화'하거나 투기세력으로 몰고 가는 데 대해 반박하는 차원에서 해당 글을 SNS에 올린 것으로 보입니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)