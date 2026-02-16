샌디에이고 송성문, 'MLB 스프링캠프서 주목할 타자 15명'에 선정

▲ 송성문

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스에 입단한 송성문이 스프링캠프에서 주목할 타자 15명에 이름을 올렸습니다.MLB닷컴은 오늘 '스프링캠프에서 주목할 타자 15명'이라는 제목의 기사를 통해 송성문을 소개했습니다.이 15명은 유망주, 외국 리그 경험자, 부상 복귀 선수, 자기 기량을 입증해야 하는 젊은 선수 등 4개 부문으로 나눠 선정했습니다.송성문은 외국 리그 경험자 부문에 포함됐으며 이 부문은 송성문 외에 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스), 오카모토 가즈마(토론토 블루제이스·이상 일본)까지 3명으로 구성됐습니다.MLB닷컴은 "송성문은 무라카미나 오카모토처럼 강타자로 주목받지는 못하지만, 샌디에이고 캠프에서 흥미로운 이름"이라며 "지난해 KBO리그에서 홈런 26개, 도루 25개로 장타력과 빠른 발을 과시했다"고 평가했습니다.그러면서 "3루가 주 포지션인 그는 여러 포지션을 맡을 수 있기 때문에 경기 전반에 걸쳐 큰 영향을 미칠 것으로 기대된다"며 "이번 스프링캠프 활약을 통해 그의 역할이 정해질 것"이라고 예상했습니다.지난해 KBO리그 키움 히어로즈에서 타율 0.315, 홈런 26개, 90타점, 도루 25개를 기록한 송성문은 지난해 12월 샌디에이고와 4년 계약을 맺었다.금액은 1,500만 달러(약 216억 7천만 원)로 추정됩니다.그러나 지난달 옆구리 근육 부상으로 4주 진단을 받았으며 월드베이스볼클래식(WBC) 출전이 불발됐습니다.송성문은 옆구리 근육 부상이 알려진 이후 약 4주가 지난 시점에서 구단 스프링캠프를 시작하게 됐습니다.(사진=연합뉴스)